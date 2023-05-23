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Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl)
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Глава німецької розвідки не бачить загроз для системи Путіна

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля, через 15 місяців війни Росії проти України немає жодних ознак того, що система Путіна дала збій.

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Через понад рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає жодних ознак того, що позиції президента РФ Володимир Путін ослабли, вважає глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl).

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - заявив він у понеділок, 22 травня. На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.

Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.

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"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - наголосив Каль.

Як Німеччина дізналася про плани Путіна почати війну

На запитання, з якого моменту BND знала про намір Росії напасти на Україну, Каль відповів: "Приблизно за 14 днів до початку війни ми виявили явища, які не можна було інтерпретувати інакше".

Водночас він відкинув критику щодо того, що американські та британські спецслужби набагато раніше дізнались про російські плани. За його словами, Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну з огляду на безліч речей, "які не полягали в підрахунку кількості ракет або танків", передає німецьке інформаційне агентство dpa.

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