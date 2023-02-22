Розвідка ФРН: Росія може мобілізувати ще мільйон людей

Мобілізаційний потенціал Росії становить близько мільйона військовослужбовців, заявив глава розвідки ФРН. Кремль може вважати за необхідне відправити на війну нові сили, припускає він.

Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців, заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) в інтерв'ю виданнями медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland, опублікованому у середу, 22 лютого.

Восени 2022 року РФ вже мобілізувала близько 300 тисяч людей, частина ще проходить навчання, частина вже спрямована на поле бою, нагадав Каль. "Подальший мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив голова BND.

Раніше в українській розвідці неодноразово стверджували, що Москва вже готує нову хвилю мобілізації. За оцінками Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, в її рамках до лав російської армії наберуть 500 тисяч людей. Напередодні в ГУР заявили, що мобілізувати готуються навіть студентів очної форми навчання.

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Путін не готовий до переговорів

Каль також висловив думку, що президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів і намагається досягти якомога більше успіхів на полі бою, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як передбачали у Москві, Києві та на Заході, додав голова BND. За його оцінками, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над Україною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій". Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу, наголосив він.

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Успіх України залежить від підтримки Заходу

Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від переважаючих сил РФ, зауважив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу. Каль додав, що до Донбасу, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ.

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