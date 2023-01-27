Bloomberg: Путін готує новий наступ в Україні до весни

За словами співрозмовників видання, Путін прагне продемонструвати, що армія РФ може повернути собі ініціативу після кількох місяців втрати позицій. Тиском на Україну та її союзників він хоче їх змусити погодитись на якесь перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над окупованою територією, йдеться в статті.
Водночас навіть Путін не може заперечувати слабкість російських збройних сил, на створення яких він витратив десятиліття, зауважують джерела Bloomberg. За їхніми словами, постійні невдачі змусили "багатьох у Кремлі реалістичніше ставитися до своїх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було би досягненням".
Втім, розвідки США та Європи сумніваються, що у Росії є ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч солдатів минулої осені.
Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, броньовану техніку та основні бойові танки, які могли би допомогти українським військам прорвати російські лінії захисту. Так, очікується, що німецькі танки Leopard 2 будуть передані Україні наприкінці березня - на початку квітня, заявляв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Точні строки постачання американських танків Abrams зі США до України невідомі. За даними американських ЗМІ, на їхню передачу Києву підуть місяці.