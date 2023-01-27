Bloomberg: Путін готує новий наступ в Україні до весни

Путін прагне, щоб Україна та її союзники погодилися на якесь перемир'я, а також хоче продемонструвати здатність армії РФ повернути собі ініціативу, стверджують джерела агентства Bloomberg.

Президент Росії Володимир Путін готує новий масштабний наступ в Україні, який може розпочатися вже в лютому-березні, написало в п'ятницю, 27 січня, агентство Bloomberg із посиланням на "джерела, наближені до Кремля".

За словами співрозмовників видання, Путін прагне продемонструвати, що армія РФ може повернути собі ініціативу після кількох місяців втрати позицій. Тиском на Україну та її союзників він хоче їх змусити погодитись на якесь перемир'я, яке дозволить Росії зберегти контроль над окупованою територією, йдеться в статті.

Водночас навіть Путін не може заперечувати слабкість російських збройних сил, на створення яких він витратив десятиліття, зауважують джерела Bloomberg. За їхніми словами, постійні невдачі змусили "багатьох у Кремлі реалістичніше ставитися до своїх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було би досягненням".

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Нова хвиля мобілізації в РФ може розпочатися навесні

Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили та готовність до значних людських втрат дозволять йому здобути перемогу, кажуть співрозмовники видання, додаючи, що навесні в Росії може початися нова хвиля мобілізації.

Втім, розвідки США та Європи сумніваються, що у Росії є ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч солдатів минулої осені.

Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, броньовану техніку та основні бойові танки, які могли би допомогти українським військам прорвати російські лінії захисту. Так, очікується, що німецькі танки Leopard 2 будуть передані Україні наприкінці березня - на початку квітня, заявляв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Точні строки постачання американських танків Abrams зі США до України невідомі. За даними американських ЗМІ, на їхню передачу Києву підуть місяці.

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Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video