Данілов: Росія готується до наступу

Завдання максимум для майбутнього російського наступу - прорив на оперативних напрямках, у тому числі з метою переривання ланцюжків постачання озброєнь, переконаний секретар РНБО України Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов застерігає, що Росія готується до повторного наступу в Україні. Свою пересторогу Данілов виклав у колонці для онлайн-видання "Українська правда", опублікованій в неділю, 22 січня.

"Росія готується до наступу", - переконаний Данілов. Крім того, український посадовець спрогнозував і можливі цілі такого наступу. "Завдання максимум - здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької й Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій", - попередив секретар РНБО.

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Крім того, на думку Данілова, першою ознакою підготовки РФ до наступу в Україні є проведення широкомасштабної дезінформаційної кампанії. "Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив він.

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Також Данілов не має сумнівів, що країна-агресорка має ресурси, сили та засоби для проведення наступу в Україні. "Ворог дійсно сильний та підступний, його недооцінка смертельно небезпечна. У нього ще є великий ресурс - людська маса, (...). В нього ще залишилися ракети й тони воєнного заліза. Він розумнішає, набирається досвіду і вчиться на помилках. Про це потрібно знати, пам'ятати й враховувати", - застеріг очільник РНБО.

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Однак Данілов переконаний, що навіть попри такі ресурси Росія не в змозі здолати Україну, що має одностайну підтримку колективного Заходу. "Україна в лютому 2023 року - це зовсім інша країна, ніж та, що була в лютому 2022 року", - пояснив Данілов. На його думку, Росія "приречена програти", а "історична місія України добити химеру постімперського утворення".