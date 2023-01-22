  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Данілов упевнений, що РФ має сили й засоби для повторного наступу в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що РФ має сили й засоби для повторного наступу в УкраїніФото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Данілов: Росія готується до наступу

Валерій Сааков
59 хв. тому

Завдання максимум для майбутнього російського наступу - прорив на оперативних напрямках, у тому числі з метою переривання ланцюжків постачання озброєнь, переконаний секретар РНБО України Олексій Данілов.

https://p.dw.com/p/4MYq2

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов застерігає, що Росія готується до повторного наступу в Україні. Свою пересторогу Данілов виклав у колонці для онлайн-видання "Українська правда", опублікованій в неділю, 22 січня.

"Росія готується до наступу", - переконаний Данілов. Крім того, український посадовець спрогнозував і можливі цілі такого наступу. "Завдання максимум - здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької й Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій", - попередив секретар РНБО.

Читайте також: Данілов: Росія має ракет на дві-три великі атаки

Крім того, на думку Данілова, першою ознакою підготовки РФ до наступу в Україні є проведення широкомасштабної дезінформаційної кампанії. "Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив він.

Читайте також: Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями

Також Данілов не має сумнівів, що країна-агресорка має ресурси, сили та засоби для проведення наступу в Україні. "Ворог дійсно сильний та підступний, його недооцінка смертельно небезпечна. У нього ще є великий ресурс - людська маса, (...). В нього ще залишилися ракети й тони воєнного заліза. Він розумнішає, набирається досвіду і вчиться на помилках. Про це потрібно знати, пам'ятати й враховувати", - застеріг очільник РНБО.

Читайте також: Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Однак Данілов переконаний, що навіть попри такі ресурси Росія не в змозі здолати Україну, що має одностайну підтримку колективного Заходу. "Україна в лютому 2023 року - це зовсім інша країна, ніж та, що була в лютому 2022 року", - пояснив Данілов. На його думку, Росія "приречена програти", а "історична місія України добити химеру постімперського утворення".

Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

Німеччина зрештою надасть Україні танки Leopard, впевнений секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що нині виклики для Європи є величезними, і ті країни, які це розуміють, допомагають Україні на 150 відсотків.
Конфлікти4 січня 2023 р.
www.pravda.com.ua
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Потяг з французькими бойовими броньованими машинами та танками Leclerc (архівне фото)

Макрон не виключає можливості передачі Україні Leclerc

Конфлікти3 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія11 год. тому
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Технології20 січня 2023 р.
На головну сторінку