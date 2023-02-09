Шольц: Ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно

Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина з усіх держав ЄС надає Україні "найбільшу фінансову та гуманітарну підтримку, а також найбільш конкретну підтримку, коли йдеться про постачання зброї".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед початком саміту глав держав та урядів країн ЄС у Брюсселі у четвер, 9 лютого, вкотре наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, повідомляє dpa.

Шольц зазначив, що зустріч є нагодою "ще раз надіслати цей сигнал єдності, солідарності та показати, що ми продовжуватимемо підтримку України у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки буде потрібно".

Канцлер ФРН наголосив, що з усіх держав ЄС Німеччина є країною, яка надає Україні "найбільшу фінансову та гуманітарну підтримку, а також найбільш конкретну підтримку, коли йдеться про постачання зброї".

У Брюсселі Зеленський озвучить потреби України щодо зброї

У саміті, зокрема, візьме участь і президент України Володимир Зеленський. Як писала DW із посиланням на високопоставленого українського дипломата із передової команди Зеленського, український лідер прибув до Брюсселя, щоб отримати підтримку Європейської Ради та пришвидшити надання Україні критично необхідної зброї.

Як нагадало джерело, під час візиту Зеленського до США наприкінці грудня минулого року, Київ отримав "домовленість про передачу Україні зенітних ракетних комплексів Patriot і значну фінансову підтримку, за яку проголосував Конгрес".

"Тому президент України очікує подібних результатів, коли особисто їде в інші столиці", - сказав співрозмовник. При цьому дипломат зазначив, що, "звичайно, такі рішення - не справа Євроради, а рішення країн-членів".

Очікується, що Зеленський озвучить потреби України в зброї під час саміту Євроради та поспілкується особисто з кожним із 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу. За словами співрозмовника, Україна потребує передусім артилерійських систем дальнього радіусу та багато амуніції.

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