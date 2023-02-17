ФСБ шукала координати HIMARS через працівника розвідки ФРН

Російські спецслужби намагалися дізнатися дані про позиції артилерії та протиповітряної оборони Збройних сил України через працівника німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Л. (Carsten L.), затриманого в Німеччині в грудні 2022 року за підозрою в державній зраді та шпигунстві на користь РФ. Про це з посиланням на джерела пише журнал Der Spiegel у п'ятницю, 17 лютого.

За даними видання, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ запросила у Карстена Л. GPS-координати американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, наданих Україні. Слідство вважає, що російські спецслужби не отримали цієї інформації, оскільки підозрюваний сам не мав доступу до неї.

Карстена Л. заарештували в Берліні 21 грудня 2022 року, а в січні цього року в аеропорту Мюнхена затримали його ймовірного спільника Артура Е. (Arthur E.), який міг передати ФСБ секретні матеріали BND на двох зустрічах у Москві. Обидва підозрювані співпрацювали з російськими спецслужбами за гроші, вважає слідство.

"Велике вухо BND"

За даними німецьких ЗМІ, Карстен Л. обіймав керівну посаду в секретному відділі технічної розвідки ФРН. Видання Focus називало його "великим вухом BND". У 2022 році він передав російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.

Карстен Л. мав доступ і до інформації, якою обмінювалися з BND дружні спецслужби: американське Агентство національної безпеки (NSA) і британський Центр урядового зв'язку (GCHQ), що займається радіоелектронною розвідкою, а також спецслужби Франції та Ізраїлю. За інформацією Focus, німецькі слідчі не виключають, що Карстен Л. ділився з російським замовником отриманими таким чином даними.

Його ймовірний помічник Артур Е. заявив слідству, що контакти в Москві йому "організував" Карстен Л. Слідчі своєю чергою не виключають, що все було навпаки: Е. вмовив працівника BND видати йому секретну інформацію німецької розвідки і сам встановив необхідні контакти в Росії, писав Der Spiegel.

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