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Федеральна розвідувальна служба Німеччини BNDФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

ФСБ шукала координати HIMARS через працівника розвідки ФРН

Даниїл Сотников | Роман Губа
2 год. тому

Російські спецслужби намагалися вивідати через працівника розвідки ФРН, де розташовані українські системи HIMARS та IRIS-T, пише Der Spiegel.

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Російські спецслужби намагалися дізнатися дані про позиції артилерії та протиповітряної оборони Збройних сил України через працівника німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Л. (Carsten L.), затриманого в Німеччині в грудні 2022 року за підозрою в державній зраді та шпигунстві на користь РФ. Про це з посиланням на джерела пише журнал Der Spiegel у п'ятницю, 17 лютого.

За даними видання, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ запросила у Карстена Л. GPS-координати американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, наданих Україні. Слідство вважає, що російські спецслужби не отримали цієї інформації, оскільки підозрюваний сам не мав доступу до неї.

Карстена Л. заарештували в Берліні 21 грудня 2022 року, а в січні цього року в аеропорту Мюнхена затримали його ймовірного спільника Артура Е. (Arthur E.), який міг передати ФСБ секретні матеріали BND на двох зустрічах у Москві. Обидва підозрювані співпрацювали з російськими спецслужбами за гроші, вважає слідство.

"Велике вухо BND"

За даними німецьких ЗМІ, Карстен Л. обіймав керівну посаду в секретному відділі технічної розвідки ФРН. Видання Focus називало його "великим вухом BND". У 2022 році він передав російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю.

Карстен Л. мав доступ і до інформації, якою обмінювалися з BND дружні спецслужби: американське Агентство національної безпеки (NSA) і британський Центр урядового зв'язку (GCHQ), що займається радіоелектронною розвідкою, а також спецслужби Франції та Ізраїлю. За інформацією Focus, німецькі слідчі не виключають, що Карстен Л. ділився з російським замовником отриманими таким чином даними.

Його ймовірний помічник Артур Е. заявив слідству, що контакти в Москві йому "організував" Карстен Л. Слідчі своєю чергою не виключають, що все було навпаки: Е. вмовив працівника BND видати йому секретну інформацію німецької розвідки і сам встановив необхідні контакти в Росії, писав Der Spiegel.

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Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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