Затриманий у ФРН розвідник міг передавати РФ дані по Україні

Також перевіряється версія про те, що розвідника могли шантажувати, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, зазначають німецькі медіа.

Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстен Л. (Carsten L.) затриманий у ФРН за підозрою у державній зраді, міг передавати Росії секретну інформацію щодо ситуації в Україні, повідомили у понеділок, 26 грудня, німецькі громадсько-правові медіакомпанії NDR та WDR.

Як пишуть журналісти, посилаючись на джерела у службах безпеки, зараз перевіряється версія про те, що підозрюваного могли шантажувати. Однак ані Генеральна прокуратура Німеччини (GBA), ані BND на момент публікації матеріалу це питання не прокоментували.

Раніше голова BND Бруно Каль (Bruno Kahl) зауважував, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в даному випадку" і успіх розслідування багато в чому залежить від того, щоб якнайменше інформації стало надбанням громадськості, допоки прокуратура не завершить слідчі дії.

За даними німецької прокуратури, в 2022 Карстен Л. передав Росії відомості, які становлять державну таємницю. Якщо ці підозри підтвердяться, це стане "важливим ударом проти російського шпигунства", заявив у зв'язку з цим міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann).

Російські шпигуни в Німеччині

За останні роки в Німеччині суд визнав кількох людей винними у шпигунстві на користь Росії. Однак розкриття "подвійних агентів" - досі рідкість.

У 2014 році в лавах BND було виявлено співробітника, який передав США базу даних зі справжніми іменами та іменами прикриття агентів німецької спецслужби за кордоном. Також він пропонував свої "послуги" Росії. У березні 2016 року вищий земельний суд у Мюнхені визнав його винним у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США та засудив до восьми років позбавлення волі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Федеральна служба захисту конституції Німеччини (BfV) попередила німецькі урядові структури про зростання небезпеки російського шпигунства. Після цього стосовно співробітників низки міністерств висунули підозри у тому, що вони могли бути агентами впливу Росії. Однак, за даними ЗМІ, ані обшуків, ані затримань у зв'язку з цим не проводилося.

Навесні 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну, німецька влада вимагала, щоб ФРН залишили 40 росіян, які, за даними Берліна, працювали на спецслужби РФ.