Співробітника розвідки ФРН запідозрили у шпигунстві для РФ

Арештований співробітник спецслужби підозрюється у державній зраді через те, що передавав Росії таємну інформацію.

Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстен Л. (Carsten L.) арештований за підозрою в передачі цього року Росії інформації, яка становить державну таємницю. "Обвинувачений підозрюється в державній зраді", - повідомили у четвер, 22 грудня у Федеральній прокуратурі Німеччини, пише Reuters.

Чоловіка затримали 21 грудня, у його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Також правоохоронці обшукали житло та робоче місце "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та Пулласі. Пізніше слідчий суддя Федеральної судової палати Німеччини видав ордер на арешт Карстена Л.

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Розвідники самі виявили зрадника

За словами голови BND Бруно Каля (Bruno Kahl), спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. "Коли підозри підтвердилися, було поінформовано прокуратуру", - додав він.

Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в даному випадку". "У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства. Кожна розголошена деталь дасть противнику перевагу в намірі завдати шкоди Німеччині", - наголосив Каль.

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За його словами, успіх розслідування багато в чому залежить від того, щоб якнайменше інформації стало надбанням громадськості, допоки прокуратура не завершить слідчі заходи.

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