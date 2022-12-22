Співробітника розвідки ФРН запідозрили у шпигунстві для РФ
Сергій Гуща | Степан Смишляєв
41 хв. тому
Арештований співробітник спецслужби підозрюється у державній зраді через те, що передавав Росії таємну інформацію.
https://p.dw.com/p/4LLCH
Реклама
Співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) Карстен Л. (Carsten L.) арештований за підозрою в передачі цього року Росії інформації, яка становить державну таємницю. "Обвинувачений підозрюється в державній зраді", - повідомили у четвер, 22 грудня у Федеральній прокуратурі Німеччини, пише Reuters.
Чоловіка затримали 21 грудня, у його квартирі та на робочому місці провели обшуки. Також правоохоронці обшукали житло та робоче місце "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та Пулласі. Пізніше слідчий суддя Федеральної судової палати Німеччини видав ордер на арешт Карстена Л.
За словами голови BND Бруно Каля (Bruno Kahl), спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. "Коли підозри підтвердилися, було поінформовано прокуратуру", - додав він.
Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в даному випадку". "У випадку з Росією ми маємо справу з актором, який відрізняється безпринципністю і готовністю до насильства. Кожна розголошена деталь дасть противнику перевагу в намірі завдати шкоди Німеччині", - наголосив Каль.