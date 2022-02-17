 Шпигуни з РФ, антиваксери та ультрас: контррозвідка про загрози для Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.06.2022

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Європа

Шпигуни з РФ, антиваксери та ультрас: контррозвідка про загрози для Німеччини

За даними німецької спецслужби, радикалізації ковід-дисидентів у Німеччині сприяла російська пропаганда. DW - про щорічний звіт Федерального відомства з охорони конституції.

Посольство Росії в Берліні

Німеччина вислала з країни співробітників посольства РФ за шпигунство

"Ми захищаємо внутрішню безпеку та внутрішній світ у Німеччині від російського шпигунства, спроб чинити вплив, від брехні та військової пропаганди", - заявила у вівторок, 7 червня, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), представляючи на пресконференції в Берлін звіт Федерального відомства з охорони конституції (BfV) за 2021 рік.

Торік ще не було повномасштабної війни Росії проти України. Проте вже у 2021 році ця німецька спецслужба зафіксувала помітне нарощування російських зусиль щодо дестабілізації внутрішньої ситуації у Німеччині. Тепер же, додала міністрека, "з початком російської агресії проти України загроза набула нового виміру".

Ковід-дисиденти - нова загроза німецькій державі?

Найбільшу загрозу демократичному устрою Німеччини в BfV у 2021 році, як і раніше, бачили з боку німецьких правих екстремістів, кількість яких зросла до 33 900, а готових до насильства - до 13 500. Цього року правими ультрасами було скоєно приблизно 20 200 правопорушень. Але особливо турбує Ненсі Фезер та обставина, що "праві екстремісти намагалися використовувати у своїх цілях не лише протести проти заходів у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби, але й повінь у липні 2021 року (внаслідок якої загинули сотні людей в Німеччині. - Ред.), а тепер вони намагаються робити це знову, використовуючи агресивну війну Путіна та її наслідки".

Протест проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу в німецькому Ростоку

Протест проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу в німецькому Ростоку

Торік Німеччиною прокотилася хвиля масових і часто аж ніяк не мирних протестів проти антиковідних заходів уряду. Їхні учасники в принципі ставлять під сумнів легітимність держави та її інститутів, поширюють всілякі теорії змови та антисемітські домисли, закликають до насильства і навіть убивств політичних діячів. Кульмінацією стало вбивство ковід-дисидентом у вересні 2021 року касира бензоколонки, який попросив покупця одягнути захисну маску.

При цьому, однак, визнала Фезер, цих людей важко віднести до певного політичного спектру - правих чи лівих екстремістів, рейхсбюргерів. Тому BfV і виділив непримиренних антиваксерів та ковід-диссидентів в окрему групу осіб, які загрожують внутрішньому світу Німеччини.

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Німецькі антиваксери та російська пропаганда

"Їх не можна розсортувати за звичними класичними правими або лівими шухлядами, - пояснив глава BfV Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang). - Вони не мислять такими категоріями, вони в принципі відкидають наявну німецьку державність як таку, виступають за іншу, але не окреслюють, яку саме". При цьому в Саксонії або Тюрінгії, за його словами, в антиковідних протестах домінували праві екстремісти, а на півдні країни, у Баден-Вюртемберзі - езотерики та конспірологи всіх мастей, яких не можна віднести до прихильників крайньоправих ідей.

Голова контррозвідки ФРН Гальденванґ та голова МВС Ненсі Фезер

Голова контррозвідки ФРН Гальденванґ та голова МВС Ненсі Фезер

Не останню роль у нагнітанні антиковідних пристрастей зіграла і російська пропаганда. "Ми бачили вплив російської пропаганди, можу зазначити насамперед телепередачі Russia Today, присвячені питанню обов'язкової вакцинації, - відповіла Фезер на питання DW. - Там велася дуже активна робота проти такого заходу, що було дуже помітно".

Томас Гальденванґ, своєю чергою, вказує на певну гнучкість екстремістських учасників таких протестів, їхню готовність шукати та знаходити нові теми. "Зараз ця протестна активність різко падає, але їхні учасники відчайдушно шукають нові відповідні теми, - заявив він. - Вони тепер звертають свої погляди і на російську агресивну війну проти України, шукають позицію, яка могла б стати також темою для виступів проти демократії".

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Шпигунство та спроби обійти санкції

Окремий розділ звіту BfV за 2021 рік присвячений операціям закордонних спецслужб у Німеччині. "Рівень шпигунства проти Німеччини тепер анітрохи не нижчий, ніж під час конфлікту між Сходом і Заходом до 1990 року, - констатував Гальденванґ. - При цьому знову чітко йдеться про системне протистояння".

Відмінність у тому, що до класичного шпигунства тепер додалися кібератаки, які стали стандартними інструментами закордонних спецслужб. На тлі війни Росії проти України BfV виходить із подальшої активізації російських спецслужб у Німеччині. "На даний момент, - заявив голова відомства. - Ми вважаємо підвищеним ризик кіберсаботажу підприємств німецької критичної інфраструктури". Те саме стосується нарощування спроб обійти санкційний режим, запроваджений Заходом у відповідь на російську агресію проти України.

За словами Ненсі Фезер, німецька контррозвідка уважно відстежує засоби та методи шпигунства, якими користується російський уряд. "Саме тому наприкінці квітня (2022 року. - Ред.) ми видворили 40 співробітників російського посольства в Берліні, щодо яких ми змогли встановити їхню приналежність до російських спецслужб".

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Атаки на вибори до Бундестагу не було

Попри тривожні очікування німецька контррозвідка не зафіксувала конкретних спроб ззовні вплинути на виборчу кампанію до виборів у Бундестаг у вересні 2021 року. "Проте напередодні виборів до Бундестагу 2021 року стало очевидно, що насамперед Росія використовує свій апарат дезінформації та пропаганди для формування спотвореного та ненависного уявлення про демократичні партії та політиків", - заявила Ненсі Фезер.

Більш активним, за її словами, було на той час і хакерське угруповання Ghostwriter, за яким, як вважають у Німеччині, стоїть російська військова розвідка ГРУ.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


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Докладно

Посольство Росії в Берліні

Звіт контррозвідки ФРН: шпигуни з РФ, антиваксери та ультрас

За даними німецької спецслужби, радикалізації ковід-дисидентів у Німеччині сприяла російська пропаганда.  

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