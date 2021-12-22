Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном

Різні російські спецслужби та організації посилюють спроби розширити стратегічний вплив за кордоном. "Ми бачимо, що Росія активізувала свою діяльність", - заявив глава Федерального відомства з охорони Конституції Томас Хальденванґ (Thomas Haldenwang) в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому у середу, 22 грудня.

За словами Хальденванґа, судовий процес у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в берлінському парку Тіргартен продемонстрував, "які жорсткі методи російські відомства іноді використовують за кордоном".

Читайте також: Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Поширення дезінформації

За словами чиновника, його відомство зафіксувало посилення активності російських спецслужб також під час нещодавніх виборів до німецького Бундестагу. "На початку поширювалася дезінформація про цілу низку осіб, наприклад, про головнe кандидатку Зелених Анналену Бербок (Annalena Baerbock), але загалом можна сказати, що подібні кампанії не були успішні", - зауважив Хальденванґ.

Бербок у ході передвиборчої кампанії виступала проти запуску спірного газопроводу "Північний потік-2". Якщо канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще чітко не окреслив свою позицію щодо газопроводу, то Бербок, на невдоволення Росії, навіть обійнявши посаду глави МЗС ФРН, не змінила своєї негативної думки з цього питання.