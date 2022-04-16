 Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2022

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Новини

Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН

На тлі війни Росії проти України, діяльність російських шпигунів у Німеччині може активізуватися, не виключив ексголова Федеральної розвідувальної служби Ґергард Шіндлер.

Ґергард Шіндлер

Колишній голова Федеральної розвідувальної служби Ґергард Шіндлер (архівне фото)

Колишній голова Федеральної розвідувальної служби (BND) Ґергард Шіндлер (Gerhard Schindler) припускає, що Росія посилить шпигунську діяльність у Німеччині у зв'язку з її агресивною війною в Україні. "У Німеччині, як і в інших європейських державах, з часів холодної війни ведеться шпигунська діяльність Росії", - заявив Шіндлер в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубліковане в номерах за суботу, 16 квітня.

Зростання активності російської розвідки вже спостерігається певний час, пояснив він. "Коли збройні конфлікти пов'язані з економічними санкціями, очевидно, що розвідувальна діяльність також зростає, - зазначив Шіндлер. - Ми безперечно ще не досягли кінця цього розвитку".

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За його словами, гідні довіри заяви щодо кількості російських шпигунів у Німеччині робити не можна. Окрім самих росіян, точного числа їх, напевно, ніхто не знає, додав він. "Шпигуни, відомі Федеральному відомству та земельним відомствам із захисту конституції, - це лише верхівка айсберга", - переконаний ексголова розвідвідомства.

Скепсис щодо доцільності вислання дипломатів-шпигунів

Нещодавно уряд Німеччини вислав із країни 40 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності. Декілька інших країн ЄС раніше вжили аналогічні заходи.

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Однак Шіндлер, скептично ставиться до такого підходу. "Кожен виявлений шпигун - це плюс для німецьких органів безпеки", - переконаний експерт. За таким шпигуном можна спостерігати та відстежувати, з ким він спілкується. "Якщо зараз відправити його додому, а потім прийдуть нові, тоді повертаємося до початку: не знаєш, чи є новий аташе з культури шпигуном або звичайним дипломатом", - пояснив Шіндлер.

Тож для контррозвідки вислання агентів розвідки, не є перевагою. Проте іноді надсилання таких сигналів може бути політично необхідним, виснував колишній очільник Федеральної розвідувальної служби.

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