 У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, з 2014 по 2020 роки Ральф Ґ. передавав російській спецслужбі відкриті та секретні дані, доступ до яких він мав як офіцер запасу Бундесверу.

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього офіцера запасу Бундесверу в передачі секретних даних російській спецслужбі. Щодо обвинуваченого Ральфа Ґ. (Ralph G.) є "достатні підозри в роботі на іноземну спецслужбу", яка велася проти інтересів ФРН та однієї з держав НАТО, йдеться у поширеній у п'ятницю, 1 квітня, заяві генеральної прокуратури Німеччини.

Читайте також: У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві

Найпізніше з жовтня 2014 року підозрюваний перебував у контакті з різними особами, пов'язаними з російською спецслужбою, і передавав їм документи та дані з публічних та непублічних джерел аж до березня 2020-го, зазначається далі. Доступ до цієї інформації офіцер запасу мав у зв'язку зі своєю службою у Бундесвері, де він був заступником командувача окружного управління зв'язку. Крім того, він був членом кількох економічних комітетів, наголошується у заяві.

Звинувачення у передачі даних про оборону та економіку

Згідно з обвинуваченням, Ральф Ґ. надавав Москві інформацію про резервістів Бундесверу, військово-цивільне співробітництво, цивільну оборону, а також про німецьку економіку, зокрема про наслідки для ФРН запроваджених у 2014 році європейських санкцій проти РФ та про газопровід "Північний потік-2". Крім того, він, ймовірно, передав російській розвідці "особисті дані високопоставлених представників Бундесверу та бізнесу", а також інформацію про оборонну політику США та її західних союзників.

Читайте також: Польща планує вислати 45 російських дипломатів

За це він отримував запрошення на офіційні заходи російських державних органів, зазначається далі. Звинувачення у шпигунстві пред'явлено 16 березня у сенаті у справах державної безпеки вищого земельного суду у Дюссельдорфі.

Дивитись відео 04:41

Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

Реклама

Докладно

Рефат Чубаров (фото з архіву)

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією.  

Поставки СПГ має зменшити залежність ЄС від газу РФ

Єврокомісія має намір істотно збільшити обсяги імпорту СПГ

До кінця поточного року залежність Євросоюзу від російського газу має скоротитися на дві третини.  