У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього офіцера запасу Бундесверу в передачі секретних даних російській спецслужбі. Щодо обвинуваченого Ральфа Ґ. (Ralph G.) є "достатні підозри в роботі на іноземну спецслужбу", яка велася проти інтересів ФРН та однієї з держав НАТО, йдеться у поширеній у п'ятницю, 1 квітня, заяві генеральної прокуратури Німеччини.

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Найпізніше з жовтня 2014 року підозрюваний перебував у контакті з різними особами, пов'язаними з російською спецслужбою, і передавав їм документи та дані з публічних та непублічних джерел аж до березня 2020-го, зазначається далі. Доступ до цієї інформації офіцер запасу мав у зв'язку зі своєю службою у Бундесвері, де він був заступником командувача окружного управління зв'язку. Крім того, він був членом кількох економічних комітетів, наголошується у заяві.

Звинувачення у передачі даних про оборону та економіку

Згідно з обвинуваченням, Ральф Ґ. надавав Москві інформацію про резервістів Бундесверу, військово-цивільне співробітництво, цивільну оборону, а також про німецьку економіку, зокрема про наслідки для ФРН запроваджених у 2014 році європейських санкцій проти РФ та про газопровід "Північний потік-2". Крім того, він, ймовірно, передав російській розвідці "особисті дані високопоставлених представників Бундесверу та бізнесу", а також інформацію про оборонну політику США та її західних союзників.

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За це він отримував запрошення на офіційні заходи російських державних органів, зазначається далі. Звинувачення у шпигунстві пред'явлено 16 березня у сенаті у справах державної безпеки вищого земельного суду у Дюссельдорфі.