Оператор "Північного потоку-2" заперечує повідомлення про банкрутство

Компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2) Nord Stream 2 AG не подавала заяву про неплатоспроможність у Швейцарії. Про це представники компанії розповіли інформагентству Reuters у середу, 2 березня.

"Компанія тільки повідомила місцевій владі, що мала розірвати контракти зі співробітниками після накладення санкцій США на компанію Nord Stream 2 AG", - цитує агентство відповідь компанії.

Раніше медіа повідомляли, що фірма Nord Stream 2 AG, яка базується у швейцарському кантоні Цуг, розглядала варіант подати заяву про неплатоспроможність. Проте директорка з економіки кантону Цуг Сільвія Тальманн-Ґут (Silvia Thalmann-Gut) заявляла, що процес не було розпочато.

"Ми знаємо, що “Північний потік -2" зіштовхнеться із величезними складнощами. Компанія досі не подавала заяву про банкрутство до Комерційного реєстраційного бюро кантону Цуг", - заявила вона.

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"Північний потік-2" та санкції

Газопровід "Північний потік-2" проходить дном Балтійського моря й мав транспортувати газ з Росії до ФРН, звідти - на решту європейського ринку. Проєкт від початку був спірним, адже східноєвропейські країни, зокрема Україна, виступали проти запуску газопроводу. 22 лютого Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу через дії Росії проти України, тоді мова йшла про визнання так званих "ЛДНР". Також проти газопроводу запровадили санкції Сполучені Штати.