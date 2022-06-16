Шпигун ГРУ намагався влаштуватися на роботу в суд у Гаазі

Російська військова розвідка намагалася влаштувати свого шпигуна до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Нідерландах. 36-річний офіцер Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, скориставшись підробленим бразильським паспортом, отримав місце практиканта в МКС, але був викритий нідерландською спецслужбою AIVD, повідомили в AIVD у четвер, 16 червня.

Розвідник представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою, хоча його справжнє ім'я - Сергій Володимирович Черкасов. Росіянин використав добре продумане прикриття, яким сховав усі свої зв'язки з Росією загалом та з ГРУ.

"ГРУ витратило роки на створення цієї фальшивої особистості. Це величезні зусилля", - цитує главу AIVD Еріка Акербума голландське інформаційне агентство ANP. За його словами, дуже рідко вдається впіймати російського шпигуна такого калібру.

Офіцер такого роду більше відомий як "нелегал": розвідник, який пройшов тривалу та широку підготовку. Через вигадану особистість нелегалів важко виявити. Оскільки вони видають себе за іноземців, вони мають доступ до інформації, яка недоступна громадянам Росії, зазначає розвідка Нідерландів.

Висока загроза для МКС

За планом ГРУ, розвідник мав почати піврічне стажування в МКС, що передбачало б отримання доступу до будівлі та систем судової установи, зазначають в спецслужбі. Він також міг вплинути на кримінальні провадження МКС та вербувати джерела, вважають в AIVD.

Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі воєнні злочини, скоєні Росією в Україні після вторгнення 24 лютого. На думку AIVD, викритий російський шпигун міг завдати МКС великої шкоди. "Загроза, що походила від офіцера ГРУ, була потенційно дуже високою, він користувався добре розробленим прикриттям, приховуючи будь-які зв'язки з Росією і особливо з ГРУ", - зазначили у нідерландській спецслужбі.

Викритого шпигуна не впустили до Нідерландів і найближчим літаком відправили назад до Бразилії, де він наразі перебуває під вартою через використання підроблених документів. У Бразилії він використав особу чоловіка, батьки якого вже померли.

В AIVD зазначили, що розкрити розвідника вдалося завдяки співпраці різних міжнародних структур. Цей інцидент стався ще у квітні, але повідомили про нього лише тепер.

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