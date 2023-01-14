Німці нарікають на незадовільну боротьбу зі шпигунами в ФРН

55 відсотків німців вважають, що спецслужби країни недостатньо успішно борються зі шпигунами. У грудні за підозрою в шпигунстві на користь РФ було затримано співробітника німецької розвідки BND.

55 відсотків німців, опитаних соціологами YouGov на замовлення новинного агентства dpa, вважають, що спецслужби Німеччини недосить успішно борються з іноземними шпигунами. Тільки 20 відсотків, як свідчать дані опитування, дотримуються протилежної думки, передає агентство в суботу, 14 січня.

При цьому близько чверті опитаних не змогли висловити певну думку щодо цього питання. Соціологи пов'язують це з тим, що робота спецслужб відбувається переважно в тіні й не так помітна громадянам, як робота поліції.

Згідно з тим же опитуванням, найбільше довіряють німецьким спецслужбам люди, які голосували на виборах за ХДС/ХСС, "Зелених" або СДПН. А ось виборці "АдН" і "Лівої партії", навпаки, ставляться до таких інституцій критичніше. Федеральне відомство з охорони конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz) офіційно підозрює АдН у правому екстремізмі. Деякі "ліві" також перебувають під наглядом цього відомства за підозрою в ліворадикальних поглядах.

Російський шпигун у BND?

Питання про якість роботи спецслужб набуло актуальності після того, як 21 грудня за підозрою в шпигунстві на користь Росії заарештували співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). За даними ЗМІ, Карстен Л. обіймав керівну посаду в цілком таємному відділі технічної розвідки і мав справу з важливими даними про зарубіжні армії, ситуації в "гарячих точках", корупцію в іноземних урядах, терористів і торговців зброєю. Такою інформацією - зокрема такою, що стосується війни в Україні, - він постачав не тільки уряд ФРН, а й російські спецслужби, вважають журналісти.

Офіційна представниця канцлера Німеччини Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann), відповідаючи на запитання кореспондента DW, заявила, що "німецький уряд... дуже серйозно ставиться до цього випадку". Тим часом, за повідомленнями німецьких ЗМІ, одразу після російського вторгнення в Україну 24 лютого німецька контррозвідка - Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) - звертала увагу міністерств і відомств ФРН на зрослу загрозу російського шпигунства й навіть підозрювала деяких чиновників у тому, що вони є агентами впливу Кремля. Однак ані затримань, ані обшуків тоді проведено не було.

У грудні в інтерв'ю радіомовнику Deutschlandfunk голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами, депутат від "Зелених" Константін фон Ноц (Konstantin von Notz) визнав, що після "холодної війни" німецькі спецслужби "розслабилися", тоді як російські діяли як і раніше, і навіть нарощували масштаби шпигунства проти Німеччини.