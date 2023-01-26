У ФРН арештували ймовірного спільника шпигуна РФ із розвідки

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила у четвер, 26 січня, про арешт другої людини в рамках розслідування можливої передачі Росії секретної інформації співробітником Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND), пише AP.

Чоловіка на ім'я Артур Е. (Arthur E.), прізвище якого не розголошується з міркувань конфіденційності, затримали в аеропорту Мюнхена у грудні після прибуття з США. За інформацією прокуратури, саме він передавав російській розвідці таємну інформацію, яку отримував в BND раніше затриманий Карстен Л. (Carsten L.)

Тепер Артура Е. звинувачують у державній зраді. При цьому правоохоронці уточнюють, що він не був співробітником BND. У прокуратурі додали, що Німеччина отримала підтримку у цьому розслідуванні від Федерального бюро розслідувань (ФБР) США.

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Росії могли "зливати" секретну інформацію про Україну

У грудні прокуратура Німеччини повідомила про затримання і арешт співробітника BND на ім'я Карстен Л. за підозрою в передачі цього року Росії інформації, яка становить державну таємницю. Тоді правоохоронці обшукали його житло та робоче місце, а також "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та громаді Пуллах.

За словами голови BND Бруно Каля (Bruno Kahl), спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в цьому випадку". Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що затриманий міг передавати Росії секретну інформацію щодо ситуації в Україні.

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