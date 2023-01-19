У Швеції ексрозвіднику дали "довічне" за шпигунство для РФ

Колишній співробітник шведських спецслужб разом із братом передавав таємну інформацію російській військовій розвідці. Його засудили до довічного ув'язнення, брата - майже до 10 років в'язниці.

Суд у Швеції в четвер, 19 січня, визнав двох братів винними у шпигунстві на користь Росії.

Старший брат Пейман Кіа, який раніше працював у службі державної безпеки (SÄPO) та військовій розвідці (Must) Швеції, засуджений до довічного ув'язнення, а молодший Паям Кіа - до дев'яти років та 10 місяців в'язниці, повідомляє Reuters.

Братів звинувачували в тому, що в період з вересня 2011 року до вересня 2021 року вони передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію. Суд визнав Пеймана винним у зборі близько 90 таємних документів.

"Окружний суд визнає двох братів винними у шпигунстві за обтяжливих обставин і старшого брата - у несанкціонованому поводженні з секретною інформацією", - йдеться у заяві Стокгольмського окружного суду.

Суд проходив у закритому режимі, оскільки більша частина інформації, яка міститься в обвинувальному висновку, є конфіденційною.

Підсудні, яких затримали ще восени 2021 року, відкидають усі звинувачення. Адвокат одного з засуджених наголошував, що той "працював на різних посадах для уряду Швеції та завжди докладав максимум зусиль для сумлінного виконання своїх обов'язків у дуже важкому оточенні".

Обидва брати народилися в Ірані, в дитинстві переїхали до Швеції, а підданство цієї країни отримали 1994 року. За даними шведських ЗМІ, Пейман працював в одному з найтаємніших управлінь Must, яке, зокрема, займається роботою з агентами за кордоном, що діють під прикриттям.

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