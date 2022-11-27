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Фото: picture-alliance/ dpa Themendienst
ПолітикаШвеція

Затримані у Швеції шпигуни мали в РФ "цікавих сусідів"

Сергій Ромашенко
23 хв. тому

У подружжя ймовірних шпигунів у Москві була квартира в одному будинку зі співробітниками ГРУ, стверджує засновник Bellingcat. Ім'я одного з них пов'язують з отруєнням Сергія Скрипаля.

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Засновник розслідувального видання Bellingcat Еліот Гіґінс повідомив, що журналіст Христо Грозєв виявив "цікавих сусідів у Москві" в подружжя, затриманого нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві.

За даними шведського видання Expressen, затримані - 59-річний Сергій Скворцов та 58-річна Олена Кулькова. Як повідомив Гіґінс, подружжя та члени їхньої родини з 1999 року є власниками московської квартири на вулиці Зорге, 36. Чи жили вони колись у цій квартирі - невідомо, адже невдовзі після її придбання подружня пара переїхала до Швеції. Водночас у ній прописана їхня донька.

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Bellingcat: Сусіди - отруйники з ГРУ

Одна з квартир у цьому будинку зареєстрована на співробітника військової розвідки Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Дениса Сергєєва, якого підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії. Відомо також, що Сергєєв, який подорожував із паспортом на ім'я Сергія Федотова, у 2015 році брав участь в отруєнні болгарського підприємця Омеляна Гебрєва нервово-паралітичною речовиною.

У цьому ж будинку є й квартира у генерал-майора Андрія Авер'янова - керівника військової частини 29155 ГРУ. Ця частина відома як навчальний центр, у якому співробітники російської розвідки проходять бойову підготовку. За адресою Зорге, 36 також зареєстровані генерал-майор ГРУ Андрій Ілліченко, відомий "операціями з дезінформації", та інші службовців військової частини 29155.

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Затримання російських шпигунів у Швеції

Гіґінс із посиланням на документи шведської влади повідомив, що затриманий у Швеції росіянин підозрюється у шпигунській діяльності проти США з 2013 року та проти Швеції з 2014 року. Весь цей час він та його дружина вели у Швеції бізнес з продажу промислових технологій. Ім'я росіянина також фігурувало в списках радянських дипломатів, яких у період 1974-1983 років усунули від роботи за шпигунство.

23 листопада стало відомо, що в передмісті Стокгольма затримали двох громадян Росії за підозрою в шпигунстві. Під час операції поліція використала два вертольоти. За даними газети Aftonbladet, затримані - емігранти з Росії. Подружня пара приїхала до Швеції наприкінці 1990-х. Видання повідомляє, що чоловік міг займатися шпигунством останні 10 років, а дружина надавала йому допомогу.

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