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Фото: HENRIK ISAKSSON/IBL/IBL/picture alliance
ПолітикаШвеція

У Швеції звільнили одного з підозрюваних у шпигунстві

Катерина Вєнкіна | Тетяна Кирилюк
49 хв. тому

Подружжя з Росії підозрюють в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та третьої країни.

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У Швеції звільнили одного з підозрюваних в незаконній розвідувальній діяльності проти держави та третьої країни. Утім, підозри щодо нього зберігаються. Про це в четвер, 24 листопада, повідомили в прокуратурі Швеції.

Прокурор має вирішити, чи слід клопотати про взяття під варту або про звільнення другої особи, затриманої у тій самій справі, до 26 листопада.

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Затримання двох іноземців

Про затримання службою державної безпеки Швеції двох іноземців за підозрою в шпигунстві повідомлялося на сайті відомства 23 листопада. За даними шведських ЗМІ, йдеться про подружжя з Росії.

"Один із затриманих підозрюється в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та незаконній розвідувальній діяльності проти іноземної держави. Інший - у пособництві та підбурюванні", - йдеться у заяві служби.

Про інцидент поінформували міністра оборони Швеції Пола Йонсона. За словами очевидців, в операції було задіяно два вертольоти.

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Затриманих підозрювали в податкових злочинах

За даними видання Aftonbladet, затримані - це подружня пара з Росії, яка емігрувала до Швеції понад 20 років тому. На думку слідства, вони займалися шпигунством протягом останніх 10 років. У країні у пари є бізнес з експорту та імпорту технологій та електроніки з річним оборотом у понад 30 мільйонів крон на рік (2,7 мільйона євро), пише Aftonbladet.

Компанією ще у 2016 році зацікавилися податкові органи скандинавської країни, після чого у будинку подружжя вже було проведено обшук. Виявлені тоді документи довели, що фірма має складну структуру власності, що веде за кордон. На той момент вже велося розслідування про можливе шпигунство подружжя. 

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