У Швеції двох росіян затримали за підозрою у шпигунстві

За даними ЗМІ, подружня пара з Росії переїхала до Швеції понад 20 років тому, після чого заснувала в країні бізнес із багатомільйонним оборотом.

Служба державної безпеки Швеції затримала двох іноземців за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляється на сайті відомства у середу, 23 листопада.

"Один із затриманих підозрюється в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та незаконній розвідувальній діяльності проти іноземної держави. Інший - у пособництві та підбурюванні", - йдеться у заяві служби.

Обшуки та затримання підозрюваних проводились за сприяння поліції та збройних сил Швеції, повідомили силовики. Крім того, про те, що сталося, було поінформовано міністра оборони країни. За словами очевидців, до операції було залучено два вертольоти.

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Затриманих підозрювали в податкових злочинах

За даними видання Aftonbladet, затримані - це подружня пара з Росії, яка емігрувала до Швеції понад 20 років тому. На думку слідства, вони займалися шпигунством протягом останніх 10 років. У країні у пари є бізнес з експорту та імпорту технологій та електроніки з річним оборотом більш ніж 30 мільйонів крон на рік (2,7 мільйона євро), пише Aftonbladet.

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Компанією ще у 2016 році зацікавилися податкові органи скандинавської країни, після чого у будинку подружжя вже було проведено обшук. Виявлені тоді документи довели, що фірма має складну структуру власності, що веде за кордон. На той момент вже велося розслідування про можливе шпигунство подружжя.

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