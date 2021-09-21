 У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2021

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У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина

У британських слідчих є докази причетності до отруєння Скрипалів ще одного росіянина - Дениса Сергеєва, також відомого як "Сергій Федотов". Форин-офіс порушить це питання перед російським послом.

Російський агент Денис Сергєєв, також відомий як Сергій Федотов

Російський агент Денис Сергєєв, також відомий як "Сергій Федотов"

Великобританія порушить перед російським послом питання щодо третього росіянина, якого підозрюють у причетності до спроби отруєння в 2018 році подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. Про це у вівторок, 21 вересня, заявив речник голови британського уряду Бориса Джонсона.

"Форин-офіс порушить це питання з російським посольством сьогодні. Якщо ці особи (троє обвинувачених. - Ред.) колись виїжджатимуть за межі Росії ми зробимо все можливе, щоб затримати їх, екстрадувати та притягнути до суду тут у Великобританії", - зазначив він, цитує інформагентство Reuters.

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У свою чергу британська міністрка внутрішніх справ Пріті Пател також заявила, що її країна спробує затримати причетних до отруєння Скрипалів агентів російської військової розвідки, якщо ті залишать територію Росії. "Уряд і надалі даватиме надзвичайно потужну відповідь на тривалу та значну загрозу з боку російської держави. Ми поважаємо народ Росії, але ми робитимо все можливе, щоб наша країна була в безпеці", - заявила Пател.

Раніше цього дня Скотленд-Ярд повідомив про наявність доказів причетності до хімічної атаки в 2018 році в Солсбері громадянина РФ Дениса Сергєєва, також відомого під псевдонімом "Сергій Федотов". Його обвинувачують, серед іншого, в спробі вбивства, а також у володінні і застосуванні хімічної зброї. Утім, запит про екстрадицію росіянина британська влада подавати не буде, оскільки не розраховує на успіх такої спроби.

Справа Скрипаля

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в британському Солсбері 4 березня 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування постраждалі покинули лікарню, а їхнє місцеперебування тримають у таємниці.

У червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Пізніше було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Через кілька днів Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

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Троє обвинувачених в отруєнні Скрипалів

Раніше Лондон звинуватив у злочині гаданих співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), Руслана Боширова і Олександра Петрова, допустивши, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - представник військової розвідки Росії, який прибув до Великобританії під ім'ям Сергія Федотова. Розслідувальні групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проєкт" дізналися подробиці з біографії Боширова, Петрова і Федотова і назвали їх справжні імена - Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.

За даними британського слідства, Федотов прилетів до Лондона в першій половині дня 2 березня, за кілька годин до Петрова і Бошірова. Всі троє багаторазово зустрічалися в Лондоні, в Солсбері Федотов не їздив. 4 березня він полетів у Москву.

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