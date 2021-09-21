У Великобританії обвинуватили в отруєнні Скрипалів третього росіянина

Великобританія порушить перед російським послом питання щодо третього росіянина, якого підозрюють у причетності до спроби отруєння в 2018 році подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. Про це у вівторок, 21 вересня, заявив речник голови британського уряду Бориса Джонсона.

"Форин-офіс порушить це питання з російським посольством сьогодні. Якщо ці особи (троє обвинувачених. - Ред.) колись виїжджатимуть за межі Росії ми зробимо все можливе, щоб затримати їх, екстрадувати та притягнути до суду тут у Великобританії", - зазначив він, цитує інформагентство Reuters.

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У свою чергу британська міністрка внутрішніх справ Пріті Пател також заявила, що її країна спробує затримати причетних до отруєння Скрипалів агентів російської військової розвідки, якщо ті залишать територію Росії. "Уряд і надалі даватиме надзвичайно потужну відповідь на тривалу та значну загрозу з боку російської держави. Ми поважаємо народ Росії, але ми робитимо все можливе, щоб наша країна була в безпеці", - заявила Пател.

Раніше цього дня Скотленд-Ярд повідомив про наявність доказів причетності до хімічної атаки в 2018 році в Солсбері громадянина РФ Дениса Сергєєва, також відомого під псевдонімом "Сергій Федотов". Його обвинувачують, серед іншого, в спробі вбивства, а також у володінні і застосуванні хімічної зброї. Утім, запит про екстрадицію росіянина британська влада подавати не буде, оскільки не розраховує на успіх такої спроби.

Справа Скрипаля

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в британському Солсбері 4 березня 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування постраждалі покинули лікарню, а їхнє місцеперебування тримають у таємниці.

У червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Пізніше було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Через кілька днів Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

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Троє обвинувачених в отруєнні Скрипалів

Раніше Лондон звинуватив у злочині гаданих співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), Руслана Боширова і Олександра Петрова, допустивши, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - представник військової розвідки Росії, який прибув до Великобританії під ім'ям Сергія Федотова. Розслідувальні групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проєкт" дізналися подробиці з біографії Боширова, Петрова і Федотова і назвали їх справжні імена - Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.

За даними британського слідства, Федотов прилетів до Лондона в першій половині дня 2 березня, за кілька годин до Петрова і Бошірова. Всі троє багаторазово зустрічалися в Лондоні, в Солсбері Федотов не їздив. 4 березня він полетів у Москву.