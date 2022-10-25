Норвегія затримала російського шпигуна-"науковця з Бразилії"

У Норвегії заарештували співробітника університету Тромсе, який прибув до країни з бразильським паспортом. Його підозрюють у підробці документів і зборі інформації для російської розвідки, та хочуть депортувати.

У Норвегії затримали "дослідника" з паспортом Бразилії, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомила норвезька контррозвідувальна служба PST (поліційна служба безпеки. - Ред.).

Чоловік прибув до країни у 2021 році та працював в університеті Тромсе (Арктичному університеті Норвегії. - Ред.). Він займався дослідженням північних регіонів та гібридних загроз. Його затримали, коли він прямував на роботу.

Слідчі вважають, що він перебував у Норвегії під фальшивим ім'ям і посвідченням особи, працюючи на російську розвідку. "Ми вважаємо, що він працює під прикриттям на російську владу. Агент під прикриттям - це той, хто збирає інформацію, найчастіше для своєї країни походження - в даному випадку для РФ і російських спецслужб", - сказала заступниця глави PST Гедвіг Му телеканалу TV2.

Чоловіка заарештували на чотири тижні на час розгляду справи. Його хочуть депортувати з країни, оскільки "він становить загрозу фундаментальним національним інтересам".

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Протягом останніх кількох тижнів у Норвегії затримали дев'ятьох росіян за фотографування з дронів секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу.

На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Чотирьох затриманих росіян уже звільнили.

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