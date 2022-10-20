У Норвегії заарештували сина друга Путіна

Сина колишнього глави Російських залізниць Якуніна заарештували через політ безпілотника над островом Шпіцберген. Останніми днями це вже сьомий випадок арешту росіян у Норвегії за незаконні запуски дронів.

У Норвегії за незаконний запуск безпілотника над Шпіцбергеном заарештували Андрія Якуніна - сина колишнього глави Російських залізниць та одного з довірених осіб президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомила норвезька поліція 19 жовтня, Якунін перебуває у слідчому ізоляторі, його дрони та інші електронні пристрої конфіскували. Крім російського, Якунін має також громадянство Великобританії.

За останні дні це вже сьомий арешт російських громадян за незаконний запуск дронів і фотографування в Норвегії.

Останнім часом у країні неодноразово фіксували польоти дронів у районі об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Через запуски безпілотників поблизу аеропортів прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере назвав неприпустимим те, що "іноземні спецслужби здійснюють польоти дронів над аеропортами Норвегії". Він наголосив, що росіяни не мають права запускати безпілотники над Норвегією. За кілька годин до цього політ дрону поблизу аеропорту Бергена в західній частині Норвегії призвів до припинення авіасполучення на короткий час.