Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи

Норвегія найближчими місяцями розширить розробку газових родовищ з метою збільшити поставки газу до Європи вже цього літа. Скореговані дозволи уряду на розробку родовища Усеберг в акваторії Норвезького моря можуть дозволити збільшити експорт газу до 30 вересня на один мільярд кубометрів", - повідомила компанія-оператор Equinor у середу, 16 березня.

У повідомленні зазначається, що 1,4 мільярда кубів газу покриють потреби майже 1,4 мільйона європейських домогосподарств у 2022 році. Компанія також сподівається збільшити видобуток газу на родовищі Хейдрун у нинішньому році на 0,4 мільярда кубів. Є плани збільшити видобуток газу й на родовищі Троль - найбільшому в Північному морі.

Equinor розраховує на те, що відтермінування деяких ремонтних робіт та інші корективи дозволять Норвегії підтримати європейські країни, які зіштовхнулись із нестачею газу через скорочення поставок російського палива.

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Другий після Росії виробник нафти у Європі

Норвегія - другий після Росії за обсягами виробник нафти у Європі. Щотижня Норвегія видобуває близько чотири мільйони барелів нафтового еквівалента, який розподіляється майже порівну між нафтою та газом. За даними Equinor, Норвегія покриває майже 25 відсотків потреб Євросоюзу в природному газі.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) 16 березня відвідає Норвегію з візитом. З відвідування цієї країни почнеться ціла серія закордонних візитів Габека з метою диверсифікувати постачання газу до Німеччини. "Російська агресія в Україні більш ніж чітко продемонструвала, що ми маємо стати незалежними від імпорту російських енергоносіїв", - зазначив німецький міністр. На сьогодні близько 55 відсотків газу в Німеччині походить з Росії.

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