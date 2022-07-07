Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген

Норвегія врегулювала суперечку з Росією щодо доставки вантажів для російських шахтарів на арктичний архіпелаг Шпіцберген, який перебуває під суверенітетом Осло, але де росіяни добувають вугілля з 1920 року. Про це повідомило норвезьке міністерство закордонних справ (МЗС) 6 липня.

Через санкції, накладені на РФ за війну проти України, вантажні контейнери з РФ були заблоковані на кордоні Норвегії в середині червня. У МЗС країни пояснили, що згідно з ними російському вантажному транспорту забороняється в'їзд на норвезьку територію. Тоді Росія пригрозила вжити контрзаходів, зокрема денонсувати або призупинити договір про розмежування морських просторів і співробітництво в Баренцевому морі та Північному Льодовитому океані, який надає державам-учасницям рівні права щодо використання територіальних вод поблизу архіпелагу.

Як повідомили в МЗС Норвегії, тепер припаси для росіян перевозитимуть норвезькі судна. Там зазначили, рішення знайшли після "хорошого діалогу" з Росією і воно не означає "відступу" Норвегії. "У нас ніколи не було наміру блокувати постачання, можливості для розв'язання проблеми існували з самого початку", - наголосила речниця норвезького міністерства.

Розв'язання суперечки підтвердили також у Росії. За словами генерального консула РФ на Шпіцбергені Сергія Гущина, 20-тонний вантаж, що включає контейнери з продуктами харчування, запчастинами, необхідним обладнанням для підготовки до зими, вже прямує до Баренцбурга на борту норвезького корабля та має бути доставлений 8 липня.

Транзит у Калінінград

У ніч на 18 червня Литва припинила залізничний транзит до Калінінградської області РФ товарів, які підпадають під санкції Європейського Союзу. Росія пообіцяла відповісти на це. "Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів", - йшлося у заяві МЗС РФ.

При цьому, за даними Reuters, Євросоюз обговорює з Литвою можливі винятки з санкцій, побоюючись, що Кремль може вдатися до військового шляху вирішення спору. Однією з країн, зацікавлених у знятті обмежень, агентство називає Німеччину.