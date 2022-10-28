Сина друга Путіна залишили під вартою в Норвегії

Норвезький суд після апеляції залишив під вартою Андрія Якуніна, сина ексглави Російських залізниць і довіреної особи Володимира Путіна. Йому закидають незаконний запуск дрона на Шпіцбергені.

Апеляційний суд у Норвегії після скарги сторони обвинувачення змінив своє рішення відпустити з-під варти Андрія Якуніна, якого підозрюють в незаконному стеженні за допомогою безпілотника. Він - син Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна.

Згідно з ухвалою від 27 жовтня, Якунін знаходитиметься під вартою до того моменту, поки його справу розгляне Верховний суд, повідомила місцева телекомпанія TV2.

Адвокат Якуніна збирається оскаржити рішення апеляції. Оскільки суд погодився з захистом, що дрони не підпадають під заборону на літальні апарати, він вважає, що немає підстав для відтермінування звільнення Якуніна з-під варти.

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Затримання Андрія Якуніна

Якуніна затримали в Норвегії в середині жовтня за запуск дрона над архіпелагом Шпіцберген. Адвокати успішно оскаржили його тримання під вартою, вказавши нечіткість у законодавстві та подвійне громадянство: мовляв до нього не повинні застосовуватися ті ж санкції, що й до решти росіян, бо він має також громадянство Великобританії. Служба безпеки поліції Норвегії (PST) подала апеляцію на це рішення.

Норвегія заборонила росіянам використовувати безпілотники у своєму повітряному просторі незабаром після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Останнім часом у Норвегії неодноразово фіксували польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Восени сталося вже кілька випадків, коли норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. Деяких уже відпустили на свободу, інші залишаються під арештом.