Сина друга Путіна відпустили з-під арешту в Норвегії

Норвезький суд відпустив Андрія Якуніна, сина ексглави Російських залізниць і довіреної особи Володимира Путіна. Йому закидають незаконний запуск дрона на Шпіцбергені.

Апеляційний суд у Норвегії в четвер, 27 жовтня, відпустив з-під варти Андрія Якуніна, якого поліція запідозрила в незаконному стеженні. Затриманий - син Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна.

У середині жовтня Андрія Якуніна заарештували за запуск дрона над архіпелагом Шпіцберген. У нього вилучили електронні пристрої. Якунін оскаржив це рішення.

Як повідомляють норвезькі телекомпанії NRK і TV2, адвокати вказали у суді на те, що в законі немає суворого визначення літальних апаратів. Вони послалися на Управління цивільної авіації Норвегії, яке не вважає повітряними суднами безпілотники, які використовують для розваги. Захисники наполягали, що, оскільки Якунін є громадянином не тільки Росії, а й Великобританії, його справу слід розглядати інакше, ніж інші випадки. Насамкінець вони заявили, що санкції, порушення яких закидають Якуніну, суперечать договору про Шпіцберген, підписаному і Росією, і Великобританією.

У Норвегії почастішали запуски дронів біля секретних об'єктів

Норвегія заборонила росіянам використовувати безпілотники у своєму повітряному просторі незабаром після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Останнім часом у країні неодноразово фіксували польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Восени сталося вже кілька випадків, коли норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. Деяких уже відпустили на свободу, інші залишаються під арештом.

Норвезьке імміграційне управління також призупинило опрацювання клопотань росіян про надання притулку.

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