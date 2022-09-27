Удар по РФ: у Польщі відкрили новий газопровід з Норвегії

Завдяки відкриттю нового маршруту постачання газу зменшиться залежність Європи від Росії, вважають представники Польщі, Данії і Норвегії. В Україні очкують, що він допоможе і її енергобезпеці.

Урочиста церемонія відкриття нового газопроводу Baltic Pipe для транспортування норвезького газу через Данію до Польщі пройшла у вівторок, 27 вересня, поблизу польського портового міста Щецин, повідомляє агенція dpa.

Газопровід загальною протяжністю 900 кілометрів має запрацювати з 1 жовтня. Його будівництво декілька разів відкладалося, врешті почалося в 2018 році, але роботи були призупинені в 2021 році через екологічні проблеми

Однак через кілька днів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну данська державна компанія Energinet заявила, що роботи на трубопроводі відновилися після того, як проект отримав новий екологічний дозвіл, нагадує AFP.

Газопровід потужністю 10 мільярдів кубометрів

Baltic Pipe має проектну потужність 10 мільярдів кубометрів на рік і є сполучною ланкою до газопроводу Europipe II, що з’єднує Норвегію та Німеччину. Польська державна газова компанія PGNiG у вівторок повідомила, що в 2023 році він транспортуватиме 6,5 мільярда кубометрів газу, а в 2024 році цей обсяг зросте до 7,7 мільярда.

Раніше цього місяця Польща уклала угоду з норвезькою компанію Equinor на постачання 2,4 мільярда кубометрів газу на рік з 2023 по 2033 рік, що становить близько 15 відсотків від загального споживання країни. Однак польські експерти критикують уряд за те, що він надто довго чекав на підписання контрактів і тому заплатив особливо високу ціну за норвезький газ, зауважує AFP.

Кінець епохи російського газового панування

На церемонії відкриття Baltic Pipe міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Асланд наголосив, що цей проект є "віхою на важливому шляху до незалежності Європи від російської енергії". Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що запуск нового газопроводу "знаменує вирішальний геополітичний крок". "Дуже тривожні події вчорашнього дня з витоками з "Північного потоку" 1 і 2 підкреслюють невідкладність підвищення нашої енергетичної безпеки в Європі", - сказала Фредеріксен, яку цитує AFP.

Вона додала, що президент Росії Володимир Путін використовує російську енергетику, як зброю для дестабілізації Європи. "Йому не можна дозволити досягти успіху", - наголосила Фредеріксен.

"Епоха російського газового панування добігає кінця, епоха, позначена шантажем, погрозами та примусом", - резюмував прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише dpa.

Додаткові можливості для України

На думку міністра енергетики України Германа Галущенка, запуск Baltic Pipe не лише зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й допоможе Україні. "Запуск Baltic Pipe – це можливість і для України підвищити надійність газопостачання. Цього року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі та продовжуємо працювати над цим", - написав він у вівторок у Facebook.

Міністр додав, що цього року також зросли потужності імпорту газу зі Словаччини, "тому коли запрацює на повну потужність інтерконектор між Словаччиною та Польщею, Україна зможе збільшити імпорт і через Словаччину".

Він також вважає, що запуск Baltic Pipe стане ударом по газовій монополії Росії. "Газпром" не всесильний, а солідарність та єдність Європи на шляху до енергетичної незалежності мають всі шанси знищити цього колоса на глиняних ногах", - зазначив Галущенко.

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