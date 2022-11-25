У Швеції судять двох братів за шпіонаж на користь РФ

Двох чоловіків звинувачують у тому, що вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію.

У Стокгольмі в п'ятницю, 25 листопада, постали перед судом двоє громадян Швеції іранського походження, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії.

Двох братів віком 35 і 42 роки, затриманих у 2021 році, обвинувачують в діях, спрямованих проти розвідки і служби безпеки Швеції. Згідно з матеріалами справи, вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію.

Старшому з братів також висунули обвинувачення в несанкціонованому поводженні з секретною інформацією з обтяжливими обставинами. Адвокат заявив, що його підзахисний, як і раніше, заперечує обвинувачення. "Він працював на різних посадах для уряду Швеції і завжди докладав максимум зусиль для сумлінного виконання своїх обов'язків", - сказав він.

Як повідомляє Associated Press, натуралізованим громадянам Швеції загрожує покарання аж до довічного ув'язнення, якщо їх визнають винними.

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Процес у Швеції - за зачиненими дверима

Судовий процес відбуватиметься здебільшого за зачиненими дверима. Він триватиме щонайменше до 12 грудня.

Цього тижня шведська поліція затримала ще двох осіб за підозрою в шпигунстві. Одного з них підозрюють у незаконній агентурній діяльності, спрямованій проти Швеції та ще однієї країни. За даними ЗМІ, це подружня пара з Росії, яка переїхала до Швеції понад 20 років тому.

Швеція, яка зберігала нейтралітет протягом багатьох десятиліть, на тлі зростання міжнародної напруженості, спричиненої війною Росії проти України, сподівається незабаром вступити в Північноатлантичний альянс (НАТО).

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