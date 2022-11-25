Шведські правоохоронці затримали підозрюваних у 2021 році.Фото: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO
СуспільствоШвеція
У Швеції судять двох братів за шпіонаж на користь РФ
Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
39 хв. тому
Двох чоловіків звинувачують у тому, що вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію.
https://p.dw.com/p/4K3ge
Реклама
У Стокгольмі в п'ятницю, 25 листопада, постали перед судом двоє громадян Швеції іранського походження, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії.
Двох братів віком 35 і 42 роки, затриманих у 2021 році, обвинувачують в діях, спрямованих проти розвідки і служби безпеки Швеції. Згідно з матеріалами справи, вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію.
Старшому з братів також висунули обвинувачення в несанкціонованому поводженні з секретною інформацією з обтяжливими обставинами. Адвокат заявив, що його підзахисний, як і раніше, заперечує обвинувачення. "Він працював на різних посадах для уряду Швеції і завжди докладав максимум зусиль для сумлінного виконання своїх обов'язків", - сказав він.
Як повідомляє Associated Press, натуралізованим громадянам Швеції загрожує покарання аж до довічного ув'язнення, якщо їх визнають винними.
Судовий процес відбуватиметься здебільшого за зачиненими дверима. Він триватиме щонайменше до 12 грудня.
Цього тижня шведська поліція затримала ще двох осіб за підозрою в шпигунстві. Одного з них підозрюють у незаконній агентурній діяльності, спрямованій проти Швеції та ще однієї країни. За даними ЗМІ, це подружня пара з Росії, яка переїхала до Швеції понад 20 років тому.
Швеція, яка зберігала нейтралітет протягом багатьох десятиліть, на тлі зростання міжнародної напруженості, спричиненої війною Росії проти України, сподівається незабаром вступити в Північноатлантичний альянс (НАТО).