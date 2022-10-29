Затриманий у Норвегії "бразилець" виявився офіцером ГРУ

За даними влади Норвегії, затриманий у жовтні працівник Арктичного університету Тромсе - офіцер ГРУ Михайло Мікушин. Суд висунув йому обвинувачення в шпигунстві.

Затриманий у жовтні працівник норвезького Арктичного університету Тромсе, який називав себе професором із Бразилії Жозе Ассіса Джіаммаріа, насправді є громадянином Росії Михайлом Валерійовичем Мікушиним, кадровим офіцером військової розвідки РФ. У п'ятницю, 28 жовтня, поліцейська служба безпеки Норвегії (PST) повідомила, що йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Як пишуть розслідувальні портали Belligcat і The Insider , їм вдалося підтвердити приналежність Мікушина до російських спецслужб.

За даними The Insider, Мікушин народився в Єкатеринбурзі 1978 року. У 2006 році закінчив Військово-дипломатичну академію (ВДА) ГРУ в Москві й зміг отримати бразильський паспорт на тій підставі, що нібито має матір-бразилійку.

"Дослідження" гібридних загроз в Арктиці

У 2011 році Михайло Мікушин поїхав навчатися до Канади в Університет Калгарі, але періодично приїжджав до Росії. У червні 2015 року він оновив у РФ водійські права, а через кілька місяців уже в Канаді агітував за Нову демократичну партію. Якийсь час Мікушин проводив "дослідження" в Канаді, 2019 року навіть опублікував статтю про необхідність нових військових баз в Арктиці, вказує The Insider.

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У 2021 році Мікушин прибув до Норвегії для дослідницької програми в Університеті Тромсе, що, зокрема, передбачала вивчення "гібридних загроз". Але його діяльність не обмежувалася Норвегією. Лише місяць тому він узяв участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС і присвяченому "гібридній війні". Однією з тем тренінгу було, приміром, - як реагувати в разі саботажу на газопроводі "Північний потік".

28 жовтня суд в Осло задовольнив вимогу прокуратури й ухвалив залишити Мікушина в ув'язненні строком на чотири тижні, повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK .

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За даними The Insider, адвокату Мікушина повідомили, що його підзахисного мають намір депортувати в Росію, але Москва заперечує наявність у нього громадянства РФ і звинувачує Норвегію в шпигуноманії.