В Албанії за підозрою у шпигунстві затримали українця та двох росіян

В Албанії громадянина України та двох росіян затримали при спробі проникнути на військовий завод у місті Грамші в центральній частині країни, повідомило міністерство оборони Албанії у неділю, 21 серпня. "Солдати, які охороняли завод, відреагували негайно, але при спробі зупинити трьох іноземців двоє наших солдатів отримали травми. Охоронці перебувають у стабільному стані", - йдеться у повідомленні.

За даними албанського міноборони, 24-річний росіянин проник на територію заводу і намагався зробити фото. При спробі втекти він розпилив проти охоронців спрей, але його затримали. Його спільників - 33-річну росіянку та 25-річного українця схопили неподалік заводу. Усіх трьох підозрюють у шпигунстві, зазначили у міністерстві.

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Албанію під час літніх відпусток відвідує багато туристів із України та Росії. Військова база "Грамші" однак розташована за понад 70 кілометрів від пляжів. За правління комуністів в Албанії на заводі в Грамші виробляли автомати Калашнікова. Наразі, за даними міноборони Албанії, цей завод надає виробничі послуги оборонній промисловості. Які саме, не уточнюють.

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