"Рашизм" та війна РФ проти України: що говорять у Німеччині

З телеекранів - у текст постанови парламенту: Верховна Рада України визначила "рашизм" як різновид тоталітарної ідеології. DW поговорила з істориками та експертами.

За рік від моменту повномасштабного російського вторгнення слово "рашизм" міцно увійшло у мову українських ЗМІ, хоча лунало воно і раніше, і не лише в Україні. Тепер цей термін, який виник шляхом злиття англійських слів Russia (Росія) та fascism (фашизм), вперше закріпила Верховна Рада України. У пояснювальній записці до прийнятого 2 травня 2023 проєкту постанови "рашизм" названий "російським фашизмом".

Як описує "рашизм" Верховна Рада

"Де-факто в українському суспільстві йшов пошук імен як називати агресора", - сказав в інтерв'ю DW професор Гарвардського університету, американсько-український історик Сергій Плохій. За його словами, поява терміну "рашизм" в постанові Верховної Ради відображає цей процес.

Двосторінковий текст постанови українського парламенту описує "рашизм як новий різновид тоталітарної ідеології та практики, що лежить в основі режиму, що сформувався в Російській Федерації під керівництвом президента В. Путіна і ґрунтується на традиціях російського шовінізму та імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму" .

Сергій Плохій Фото: Tania D’Avignon

До ознак "рашизму" українські депутати серед іншого відносять системні порушення прав і основоположних свобод людини, "культ сили і мілітаризм", "культ особистості керівника та сакралізацію інститутів держави, "самозвеличення Росії та росіян за рахунок насильницького придушення та/або заперечення існування інших народів".

Чим "рашизм" схожий на фашизм та нацизм...

"Це оригінальний, незвичайний крок, який, можливо, здивує істориків, дипломатів та журналістів, - говорить у розмові з DW Андреас Умланд (Andreas Umland), експерт Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. - Але, можливо, це має сенс". За його словами, це дає можливість "створити термін" з урахуванням російських особливостей та відійти від поширених, але, на думку Умланда, не завжди виправданих порівнянь із німецьким націонал-соціалізмом.

У Німеччині та інших західних країнах термін "фашизм" використовують для опису ідеології, що склалася в першій половині 20 століття в Італії, і поширилася в Іспанії та деяких інших країнах. Те, що було в самій гітлерівській Німеччині, тут називають не фашизмом, як це було в радянській традиції, а націонал-соціалізмом.

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На цьому тлі німецький історик, професор Мюнхенського університету та експерт з питань Східної Європи Мартін Шульце Вессель (Martin Schulze Wessel) вважає термін "рашизм" виправданим. "Це політичне рішення українського парламенту, яке можна зрозуміти під час війни", - каже Шульце Вессель. За його словами, термін "рашизм" вказує на "схожість із фашизмом, але одночасно підкреслює російську специфіку", "є подібність, але не тотожність". До схожості Шульце Вессель відносить культ особистості, культ насильства і "певною мірою - мілітаризм". Водночас однією з відмінностей історик називає притаманний націонал-соціалізму антисемітизм.

Андреас Умланд (архівне фото) Фото: Andreas Umland

…і чим відрізняється

Про відсутність "програмного антисемітизму" як про "суттєву відмінність" пише у своєму есе і німецький публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). Він вважає, що "російський фашизм" - це альтернативне поняття "путінізму". "Путінізм", пише Штайдер-Детерс, і є російський "фашизм, різновид італійського оригіналу".

Андреас Умланд наводить ще одну відмінність: "У визначенні фашизму виходять з того, що це революційна ідеологія, в якій йдеться про нове формування, нове заснування країни. Цього в Росії немає". За словами експерта, "Путін, на відміну від Гітлера, є представником старого, в цьому разі - радянського режиму, його погляд звернений у минуле, та меншою мірою - у майбутнє".

Чи допоможе термін "рашизм" Україні у покаранні злочинців?

Український парламент засуджує "рашизм як ідеологію та практику" і закликає ООН, інші міжнародні організації, уряди та парламенти зробити те саме. Рада сподівається не лише "нагадати світові про злочини Росії", а й на те, що її заява стане "черговим етапом притягнення до відповідальності керівництва" Росії.

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Чи отримає термін "рашизм" міжнародне визнання та поширення - експерти прогнозувати не беруться. Мартін Шульце Вессель вважає, що для міжнародних судів будуть важливими міжнародно визнані поняття, такі як злочини проти людяності. Андреас Умланд зазначає, що "рашизм" ще остаточно не сформувався, і в міру його радикалізації міжнародне використання цього терміну може розширитися.

"Все одно, чи є класифікація "путінізму" "фашизмом" науковою чи ні - поки в Україні триває "війна Путіна", йдеться про публіцистичне значення терміна", - наголошує у своєму есе Вінфрід Шнайдер-Детерс. Він вважає, що цим можуть займатися історики та політологи, але вже після війни.

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