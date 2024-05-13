CIT: Будинок у Бєлгороді, вірогідно, зруйнував боєприпас РФ

Conflict Intelligence Team вважає малоймовірним, що під'їзд багатоповерхівки в Бєлгороді зруйнував фрагмент збитої ракети ЗСУ. Швидше за все, в будинок влучила російська ракета ППО або авіабомба, вважають аналітики.

Версія міністерства оборони РФ про те, що під'їзд багатоповерхівки в Бєлгороді 12 травня зруйнував фрагмент збитої української ракети "Точка-У", є малоймовірною, вважає розслідувальна група Conflict Intelligence Team. В будинок, ймовірно, поцілив російський боєприпас, заявив засновник CIT Руслан Левієв на YouTube-каналі журналіста Майкла Накі в понеділок, 13 травня.

Проаналізувавши фото- і відеоматеріали з Бєлгорода, розслідувачі дійшли висновку, що, з великою ймовірністю, влучання в будинок відбулося з північного сходу. За словами Левієва, на такий напрямок удару вказує, зокрема, те, що вікна в будівлі вибито з північно-східного боку, а з протилежного боку, зверненого в бік України, вікна залишилися цілими. "Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб вдарити з цього боку будинку, видається нам малоймовірною", - наголосив засновник CIT.

"З урахуванням напрямку прильоту, однією з найочевидніших версій є влучання зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300. Характерних слідів розльоту осколків може бути не видно через масштаби обвалу. Ми допускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньо для обвалу під'їзду", - сказав Левієв.

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Іншою "досить очевидною версією", за його словами, є позаштатне сходження авіаційної бомби ФАБ-250 або ФАБ-500 з універсального модуля корекції та планування (УМПК). "На користь цієї версії свідчить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про запуск плануючих авіабомб по Харківській області", - вказав засновник CIT.

"Встановити напевно, який боєприпас вдарив по будинку, поки що неможливо, проте, найімовірніше, це сталося через дії російської сторони", - резюмував Левієв.

Під час обвалу під'їзду в Бєлгороді загинуло 15 осіб

Співробітники міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії завершили пошуково-рятувальні роботи на місці обваленого під'їзду в Бєлгороді. Рятувальники дістали з-під бетонних завалів 32 людини - 17 із них вдалося врятувати, 15 загинули, повідомили у російському МНС.

Міноборони РФ раніше поширило повідомлення, у якому стверджувала, що буцімто українська сторона обстріляла Бєлгород із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір". Фрагментами однієї зі збитих ракет "Точка-У", за твердженням російського військового відомства, і було пошкоджено житловий будинок.

Хто такі Руслан Левієв і Майкл Накі

29 серпня 2023 року стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно засудив Руслана Левієва і Майкла Накі до 11 років позбавлення волі кожного за обвинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію. Їм також було заборонено викладати матеріали в інтернет протягом п'яти років.

Накі виїхав із країни влітку 2021 року, а Левієв - після початку війни Росії проти України. Обох оголошено в Росії "іноземними агентами", а CIT - "небажаною організацією". У травні 2022-го Накі та Левієва заочно заарештували.