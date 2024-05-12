У Бєлгороді під час тривоги обвалився під'їзд висотки

У російському Бєлгороді зруйнований під'їзд 10-поверхівки. Місцева влада стверджує, що в житлову висотку було пряме влучання снаряда, але міноборони РФ каже, що будинок "пошкодив" уламок ракети, яку збивала ППО.

У російському Бєлгороді в неділю, 12 травня, під час повітряної тривоги обвалився цілий під'їзд житлового багатоповерхового будинку - з десятого по перший поверх.

За даними Слідчого комітету РФ, є загиблі та постраждалі, але їхня кількість не уточнюється. Російські ЗМІ та пабліки пишуть, що під завалами є люди.

Росія покладає провину на Україну

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в багатоповерхівку було "пряме влучання снаряда".

Тим часом міністерство оборони РФ визнало, що будинок був "пошкоджений" внаслідок роботи системи протиповітряної оборони (ППО). За його твердженням, у висотку влучили фрагменти однієї зі збитих ракет "Точка-У".

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про теракт, відповідальність за який поклав на Україну.

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ЦПД: Росія могла підірвати будинок - як провокацію

Українські високопосадовці ці звинувачення поки не коментували.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що будинок могли підірвати, адже на оприлюднених відео з камер спостереження не видно падаючих об'єктів. "Цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст", - написав він у Telegram.

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