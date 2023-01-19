Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: вже 46 загиблих

Жертвами ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі стали вже 46 людей, повідомив голова ОВА. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. 80 осіб поранені, троє у важкому стані.

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня сягнула 46 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в четвер, 19 січня.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Упізнання триває", - написав Резніченко в Telegram. Він додав, що 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. "Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка", - розповів голова ОВА.

Кількість зниклих безвісті станом на 19 січня підтверджують і в Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровщини. Крім того, як повідомляється на сайті відомства, поліціянти наразі прийняли понад 560 заяв за фактом ракетного удару, з них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.

"Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Антимародерні групи поліції працюють для недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель. Слідчі заходи по документуванню наслідків ракетного удару продовжуються", - йдеться у повідомленні.

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Багатоповерхівку у Дніпрі розбомбили ракетою Х-22

За попередніми даними Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), по багатоповерхівці у Дніпрі війська РФ випустили надзвукову крилату протикорабельну ракету повітряного базування великої дальності Х-22.

"Цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні відомства.

За даними ОГПУ, раніше цей тип ракет було застосовано росіянами в Сергіївці (1 липня кілька російських ракет було випущено по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку у курортному містечку Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, загинуло понад 20 осіб. - Ред.) та Кременчуці (ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня також забрав життя понад 20 осіб. - Ред.), і його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

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