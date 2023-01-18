"Масове вбивство у Дніпрі": ЄП - за нові санкції проти РФ

Ракетна атака Росії на Дніпро має стати поворотним моментом для ЄС, вважають євродепутати. Тиск на Росію має посилитися, а постачання Україні зброї - прискоритися, переконані вони.

Європейський парламент провів у вівторок, 17 січня, екстрену дискусію щодо відповіді Європейського Союзу на ракетний удар по Дніпру 14 січня. Депутати констатували, що навмисні атаки на мирних жителів є воєнними злочинами і закликали Єврокомісію та Раду ЄС якнайшвидше і якнайрішучіше відреагувати на цю трагедію.

Декілька депутатів назвали її навмисним масовим вбивством цивільного населення, а литовський депутат Андрюс Кубілюс навіть порівняв з терактами 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, скоєними терористичним угрупованням "Аль-Каїда".

"Я не бачу різниці між цими терактами та цілями терористів. Я бачу тільки велику різницю в реакції на них Заходу, - заявив він. - Як мені здається, вона пов'язана з тим простим фактом, що "Аль-Каїда" атакувала великі західні міста, а Путін поки що здійснює теракти тільки в містах України. Ми не повинні припуститися стратегічної помилки: прихід кремлівського тероризму до наших міст - це лише питання часу".

Депутати наполягають на посиленні санкцій проти РФ

Основні пропозиції, які пролунали у залі Європарламенту у Страсбурзі: у відповідь на ракетний удар по Дніпру посилити санкційний режим щодо Росії та розширити індивідуальний список осіб під санкціями. Зокрема, кілька парламентаріїв закликали Єврокомісію взяти за основу "список Навального", до якого внесено близько 6700 осіб, що отримують вигоду від політики режиму в Кремлі.

"Якщо не вдасться заморозити всі активи кожного з них на території ЄС, то принаймні потрібно заборонити їм в'їзд до Євросоюзу, щоб посилити санкційний тиск на режим", - заявив одягнений у кольори українського прапора німецький депутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler), назвавши режим у Кремлі фашистським.

Піти ще далі і внести всіх членів прокремлівських партій до списку санкцій запропонував іспанський депутат Доменек Руїс Девеса. Декілька парламентаріїв висловили ідею розширити список терористичних організацій Євросоюзу за рахунок ПВК Вагнера.

Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

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Десятий пакет санкцій повинен включати світове ембарго на російські діаманти, заявила бельгійська депутатка Катлін ван Бремпт. Вона закликала ЄС скоординувати зусилля з "великою сімкою" як у випадку санкцій на російську нафту. "Я пишаюся багатою історією торгівлі діамантами у своєму рідному місті, але ми повинні зробити все, щоб не допустити торгівлі кривавими діамантами з Росії!" - наголосила ван Бремпт. Вона родом із бельгійського Антверпена, де понад 10 тисяч робочих місць пов'язані з торгівлею алмазами.

Лист, який підписали 120 європарламентаріїв, передав представникам Єврокомісії та Ради ЄС депутат із Бельгії Гі Верхговстадт. Від імені підписантів він запропонував запровадити вторинні санкції проти компаній, які ведуть бізнес із РФ. "Тільки так можна зупинити Росію", - заявив він, закликавши також задіяти заморожені активи Центробанку РФ на суму 300 мільярдів євро. "Росія - терористична держава. Їй не потрібні резерви. А ці гроші можна було б використати негайно - навіть на купівлю зброї для України", - сказав Верговстадт.

Парламентарії - за якнайшвидше постачання важких озброєнь Україні

На думку бельгійського депутата та інших промовців, Україні необхідно терміново надати важкі озброєння, а саме ракети дальньої дії, танки та важку артилерію, "щоб запобігти таким трагедіям, як у Дніпрі".

Події у Дніпрі мають стати поворотним моментом у цій війні, після якого ЄС надасть Україні всю ту підтримку, яку вона просить, упевнені депутати, а санкції щодо РФ завдаватимуть режиму матеріальних збитків.

Рада ЄС розгляне всі пропозиції, що пролунали, пообіцяла її представниця Джесіка Росуолл. У тому ж запевнив депутатів від імені Єврокомісії комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, особливо наголосивши на санкціях на російські алмази.

"Це наш обов'язок перед жертвами у Дніпрі", - сказала депутат від Франції Наталі Луазо. "Ми зобов’язані цим перед понівеченими тілами, похованими у глибоких підвалах зруйнованого будинку", - резюмував ірландський парламентар Біллі Келлегер.