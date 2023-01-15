ОГПУ: Багатоповерхівку у Дніпрі розбомбили ракетою Х-22

Жертвами удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, за останніми даними, є 29 осіб, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

По багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня російські війська випустили надзвукову крилату протикорабельну ракету повітряного базування великої дальності Х-22. Такі попередні висновки у неділю, 15 січня, оприлюднили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ).

"Цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні відомства.

За даними ОГПУ, раніше цей тип ракет було застосовано росіянами в Сергіївці (1 липня кілька російських ракет було випущено по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку у курортному містечку Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, загинуло понад 20 осіб. - Ред.) та Кременчуці (ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня також забрав життя понад 20 осіб. - Ред.), і його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

"Це черговий жахливий злочин держави-агресора на нашій землі. Ракетний удар по цивільному об'єкту - житловому багатоповерховому будинку", - зазначається у повідомленні ОГПУ. Жодних військових цілей довкола місця влучання російської ракети немає, наголосили у відомстві.

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За останніми даними, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинуло 29 осіб, серед них одна дитина. 73 людей поранено, 30 з них у лікарні, 12 - у важкому стані. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 - невідома.

Окрім удару по багатоповерхівці у Дніпрі, 14 січня запущені росіянами ракети також пошкодили енергооб'єкти в шести областях. Загалом по Україні у цей день було випущено близько російських 40 ракет.

Потерпілі про ракетний удар по Кременчуку To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video