У Бєлгороді завершили розбір завалів: 15 загиблих

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці обвалення частини багатоквартирного будинку в Бєлгороді з-під завалів вдалося витягти 17 осіб, а також 15 тіл, повідомили в МНС РФ.

У російському місті Бєлгород завершено пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів на місці обвалення частини багатоповерхівки. Як випливає з поширеного у Telegram в понеділок, 13 травня, повідомлення пресслужби МНС Росії , серед уламків будівлі було виявлено 15 тіл загиблих. Водночас "фахівцям вдалося врятувати 17 осіб", запевняють у відомстві.

Також ЗМІ РФ повідомляли раніше, що на місці інциденту також постраждали три рятувальники після повторного обвалення.

У міноборони РФ кажуть, що будинок пошкоджено внаслідок роботи ППО, а СК РФ розслідує "теракт"

У російському Бєлгороді 12 травня під час повітряної тривоги після вибуху обвалився цілий під'їзд житлового багатоповерхового будинку - з десятого по перший поверх.

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Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що будинок був "пошкоджений" внаслідок роботи системи протиповітряної оборони (ППО). Згідно з твердженням російського оборонного відомства, у житлову споруду влучили фрагменти однієї зі збитих українських ракет "Точка-У". Також міноборони РФ зазначило, що під час відбиття української атаки російськими засобами ППО нібито знищено шість ракет "Точка-У", а ще чотири реактивні снаряди ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Вампір" й два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

Українські високопосадовці ці звинувачення не коментували. А керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко вважає, що будинок могли підірвати, адже на оприлюднених відео з камер спостереження не видно падаючих об'єктів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що за попередньою інформацією, всього у місті після недільного обстрілу постраждали 25 людей, зокрема двоє дітей.

СК РФ повідомив, що за фактом обвалення секції житлового будинку в Бєлгороді "порушено кримінальну справу про теракт", інформує російська інформагенція "Інтерфакс".