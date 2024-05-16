Сі обговорив з Путіним Україну: хоче політичне врегулювання

Китай і Росія виступають за політичне врегулювання "української кризи", заявив Сі Цзіньпін після зустрічі з Володимиром Путіним у Пекіні. Президент РФ війну проти України не коментував.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні, що КНР і РФ "сприймають політичне врегулювання як правильний шлях розв'язання української кризи", повідомляє у четвер, 16 травня, китайська державна агенція "Сіньхуа".

Сі сказав, що позиція Китаю - "послідовна і зрозуміла". При цьому з одного боку він наголосив на необхідності дотримання норм і принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, поваги до державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. З іншого боку - заявив, що необхідно поважати "раціональні занепокоєння" країн "у галузі безпеки, формування нової, збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки".

"Китайська сторона сподівається на швидке відновлення миру та стабільності на європейському континенті та готова продовжувати свою конструктивну роль", - cказав він.

Путін: Росія вдячна за ініціативи Китаю

Своєю чергою Путін майже не коментував питання війни Росії проти України, зауваживши лише, що детально обговорить з Сі "весь комплекс зовнішньополітичного порядку денного на неформальній зустрічі сьогодні ввечері".

"Безумовно, я зі свого боку проінформую голову Китайської народної республіки про ситуацію, що складається довкола української кризи. Ми вдячні китайським друзям, колегам за ті ініціативи, які вони висувають щодо врегулювання цієї проблеми", - сказав він.

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Поглиблення "всеосяжного партнерства" КНР і РФ

За підсумками переговорів Путін і Сі ухвалили спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, "що вступають у нову епоху".

У заявах після зустрічі вони приділили багато уваги питанням розвитку економічної, інвестиційної та енергетичної співпраці, а також згадували про співпрацю в межах групи БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки) та Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

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