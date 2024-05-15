Китайська техніка для війни Росії проти України

Путін відвідає КНР - удруге за останні пів року. КНР - найважливіший постачальник мікроелектроніки до РФ, що потрібна для ведення війни проти України. Це - ознака підготовки до війни проти НАТО, кажуть фахівці.

Після того, як Володимир Путін запропонував кандидатуру економіста Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ, російський президент вирушає з візитом до китайського лідера Сі Цзіньпіна. Тим часом, за даними одного з американських досліджень, починаючи з 2023 року Китай перетворився на найважливішого постачальника мікроелектроніки та іншого обладнання для російського військово-промислового комплексу (ВПК). А своїми рішеннями й діями Путін продемонстрував, що він налаштований і надалі переводити російську промисловість на рейки воєнної економіки.

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Вже наприкінці 2023 року експерти Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) у своєму дослідженні вирахували, що в найгіршому випадку Північноатлантичному альянсу (НАТО) залишається п'ять років для нарощування свого потенціалу стримування у разі можливого нападу Росії на одну з країн НАТО.

"Путін живе лише цією війною, - заявив у розмові з DW автор дослідження Крістіан Меллінґ (Christian Mölling), керівник Центру безпеки та оборони DGAP. - Йому потрібна війна, тому що він викликав так багато духів, які, можливо, не зможуть змиритися з миром".

Конфронтація Росії з НАТО?

Збільшення обороноздатності НАТО напряму пов'язане з постачанням зброї Україні, яке провадять близько 50 країн під проводом США. На тлі цього американський аналітичний Центр стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS.), який, за твердженнями американських ЗМІ, є близьким до ВПК США, удруге після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідив обсяги й шляхи постачання товарів з-за кордону для російської оборонних підприємств та обхід західних санкцій. У своєму дослідженні , оприлюдненому у квітні 2024 року, він доходить висновку, що "всеосяжні військові реформи", які Путін проводить під час війни проти України, вказують на те, "що Росія, ймовірно, готується до конфронтації з НАТО упродовж наступних двох десятиліть, включно з широкомасштабною конвенційною війною".

Росія імпортує з КНР електроніку в обхід західних санкцій

Дослідники проаналізували відкриті дані про торгівлю товарами з Росією - насамперед з фокусом на мікроелектроніку, потрібну зокрема для ракет і планерних бомб. Звернули увагу й на торгівлю верстатами з числовим програмним керуванням (ЧПК) для обробки металу, які застосовуються для виготовлення артилерійських снарядів та інших боєприпасів. "Російська оборонна промисловість знайшла шляхи для закупівлі того, що їй потрібно для нарощування виробництва зброї", - зазначається у дослідженні CSIS.

"Кремль і надалі залежить від іноземних компонентів, імпорт яких проводиться через складну мережу посередників", - йдеться в документі. Згідно з висновками експертів, даний чинник став вирішальним для забезпечення російських військових у війні РФ проти України.

За даними дослідження, починаючи з весни 2023 року Китай став найважливішим постачальником Росії. "Майже всі провідні експортери мікроелектроніки перебувають у Китаї та Гонконгу, натомість одна компанія базується в Туреччині", - кажуть автори дослідження.

Стрімке зростання імпорту з Китаю до Росії з весни 2023 року

Експорт мікроелектроніки з Китаю до Росії стрімко зріс у березні 2023 року. Саме тоді лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав президента Росії Володимира Путіна в Москві.

А в наступні місяці після цього візиту стрімко зріс і експорт до Росії верстатів з ЧПК китайського виробництва, зазначають дослідники CSIS. За даними аналітиків, з березня по липень 2023 року компанії з Китаю та Гонконгу здійснювали від 200-300 тисяч поставок до Росії щомісяця.

Багато дронів для Москви, мало - для Києва

Особливо промовистою є статистика постачань безпілотників. "Від китайських торговельний компаній Росія отримала прямих поставок дронів на суму щонайменше 14,5 мільйона доларів США, тоді як Україна отримала дрони й компоненти китайського виробництва лише на суму близько 200 тисяч доларів США, більшість із яких - від європейських посередників", - зазначається у дослідження CSIS.

При цьому, як стверджують аналітики, деякі фірми із Китаю та Гонконгу, які проводять поставки до Росії, торгують і з Україною. Однак якщо вони підпадуть під санкції ЄС або США, виникає дилема - адже торговельні обмеження проти цих компаній можуть, зрештою, зашкодити й Україні.

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На цьому тлі американські дослідники доходять висновку, що "російський промисловий сектор став повністю залежним від Китаю щодо верстатів і компонентів, що мають важливе значення для оборонних підприємств". Така теза збігається з даними розслідувань в Україні. Там російські ракети, планерні бомби і безпілотники, які вдалося перехопити українською системою протиповітряної оборони, розбирають на складові й детально вивчають.

Починаючи з минулого року українські фахівці виявляють у російському озброєнні насамперед електроніку китайського виробництва, розповів в інтерв'ю DW Владислав Власюк - радник керівника Офісу президента, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

Владислав Власюк під час інтерв'ю для DW Фото: DW

Менше високих технологій у російському озброєнні

У перший рік війни Україна наводила неспростовні докази наявності у російському озброєнні численних західних високотехнологічних продуктів, з яких чимало було з Європи, особливо з Німеччини. Однак нині Росія виробляє дедалі більше боєприпасів і зброї, для яких західні високотехнологічні компоненти взагалі непотрібні. Особливо це стосується планерних бомб і ударних безпілотників типу Shahed, які походять з Ірану.

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З початку 2024 року військово-повітряні сили Росії дедалі успішніше долають протиповітряну оборону України, якій, своєю чергою, бракує західних зенітних ракет. Тож наразі в Україні спостерігається битва дешевих артилерійських снарядів і планерних бомб, начинених китайською електронікою проти західних зенітних ракет з великою кількістю високих технологій, яких в Україні надто мало.

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"Якби завтра весь імпорт мікроелектроніки в Росію був зупинений, вони не змогли б виробляти зброю", - переконаний Власюк. Це означало б, що Росія вже успішно перевела б свою оборонну промисловість на простіші компоненти, які в основному постачаються з Китаю, каже він.

Про важливість технологічного імпорту з КНР для РФ кажуть і інші аналітики. "Без Пекіна у Росії не було б достатньої кількості вантажівок, мікросхем, безпілотників або компонентів до них, тому що Китай - єдина країна, яка експортує ці товари в Росію", - пояснила в розмові з DW Алісія Гарсія-Ерреро, головна економістка з Азійсько-тихоокеанський регіону французького інвестиційного банку Natixis.

Алісія Гарсія-Ерреро Фото: Natixis

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"Що стосується ключових компонентів і електроніки, необхідних Кремлю для його воєнної машини, - пише у своїй публікації вашингтонський аналітичний центр CSIS, - то він перейшов від виготовлених на замовлення високопродуктивних компонентів для військових потреб" до так званих технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у цивільних, так і у воєнних цілях, "або навіть суто цивільних технологій". Іншими словами, до товарів, на які навіть не поширюються західні санкції.

Крім того, за словами Гарсія-Ерреро, в той час, як багато країн побоюються наслідків санкцій проти Росії, запроваджених Заходом, Китай - друга за розміром економіка світу - їх не боїться. "Платежі під час торгівлі з Росією проводяться в юанях через китайську міжнародну платіжну систему, тож такі транзакції складніше відстежити", - додала вона, маючи на увазі китайську версію SWIFT.