У ФРН судять постачальників Росії складових до "Орланів"

Двох мешканців земель Саар та Баден-Вюртемберг, які мають громадянство РФ і ФРН, звинувачують в порушенні санкцій ЄС. Вони постачали у Росію компоненти для військової техніки, яка використовується проти України.

Два мешканці федеральних земель Саар і Баден-Вюртемберг, що мають громадянство Німеччині і Росії, у п'ятницю, 3 травня, постали перед Вищим земельним судом Штутгарта за звинуваченням у незаконному постачанні електронних компонентів для безпілотників до РФ.

Згідно з обвинувальним висновком, вони, зокрема, постачали передавачі і мікросхеми, що підпадають під ембарго Європейського Союзу щодо РФ. За словами представника федеральної прокуратури, деталі продавали російській компанії, що виробляє військове обладнання, зокрема розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", які армія РФ активно використовує у війні проти України.

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Понад 50 постачань підсанкційних товарів до РФ

Федеральний прокурор звинуватив головного фігуранта справи в обході санкцій у 54 випадках постачання компонентів до РФ, уточнює dpa. За даними прокуратури, 59-річний мешканець землі Саар Вальдемар В., обманював американських постачальників товарів, заявляючи, що складові залишаться в Німеччині, але потім спрямовував їх до Росії.

Спочатку вони потрапляли до "цивільних підставних компаній", які потім передавали їх військовим. Під час слухання справи було також зазначено, що у 14 випадках таких постачань обвинуваченому допомагала 53-річна Наталі С., яка подавала неправдиві декларації про місцезнаходження товарів.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року та посилення санкцій, постачання здійснювалися через фіктивних одержувачів у Казахстані, Киргизстані, Гонконгу, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Обвинувачений заявив, що хоче миру

Згідно з обвинувальним висновком, Вальдемар В. заробив на незаконних постачаннях загалом близько 875 тисяч євро. На суді він не став коментувати обвинувачення, а адвокат заявив, що його клієнт та друга фігурантка справи дадуть відповідь на обвинувачення письмово на одному з наступних слухань.

Втім, чоловік стверджує, що "виступає за мир". "Я проти війни і не хочу брати участь у цьому божевіллі. Я хочу, щоб країни жили у мирі одна з одною", - сказав він.

Вальдемар В. перебуває під вартою з березня 2023 року на підставі ордера, виданого судом у Мангеймі. У зв'язку з особливою важливістю його справу було передано до федеральної прокуратури, яка у серпні 2023 року ухвалила рішення про продовження арешту. Наталі С. перебувала під вартою з 9 березня 2023 року, але наприкінці травня дія ордера на її арешт була тимчасово припинена.

Процес щодо постачальників у РФ із ФРН - не одиничний

Це не перший процес у Німеччині щодо обвинувачених в обході санкцій ЄС стосовно Росії. Так, у жовтні минулого року був заарештований бізнесмен з міста Кассель, якого також підозрюють у продажі РФ компонентів, що використовуються у виробництві "Орланів".



У Штутгарті проходить ще один процес проти постачальника верстатів російським виробникам зброї. Крім того, окружний суд Кельна нещодавно засудив до умовного терміну автодилера, який, оминаючи санкції, продавав у Росію автомобілі класу люкс, нагадує dpa.