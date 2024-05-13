Подоляк: Новий уряд у РФ - це намір розширити війну

Призначення нового уряду у Росії показує, що Москва намагатиметься розширити війну, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, через це "будь-які переговорні формати з РФ неможливі".

Призначення нового уряду у Росії демонструє, що Москва намагатиметься розширити свою війну проти України. Про це у понеділок, 13 травня, у дописі у соціальній мережі X заявив радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк.

"Росія остаточно самоізолюється і намагатиметься нарощувати війну, розширювати її формати, переналаштовуючи економіку на функціонування в гострих/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечити різке збільшення військової складової", - зазначив він.

На думку Подоляка, "у будь-якому випадку Росія ніяк не повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, а тому будь-які переговорні формати з нею неможливі".

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Також радник глави ОП заявив, що реорганізація російської управлінської вертикалі президентом РФ Володимиром Путіним свідчить про "остаточний перехід країни до військового "комунізму" для забезпечення ресурсами "нескінченної війни" та вирішення завдання приборкання корупції в армії РФ через усунення з міноборони групи Сергія Шойгу.

Крім того, додав Подоляк, кадрова ротація у путінській вертикалі каже про "перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами" через "різке скорочення кількості впливових членів неформального "Політбюро 2.0", а ще - про поступове витіснення амбіцій групи Миколи Патрушева на периферію, що "прямо свідчить про зростання недовіри всередині путінської вертикалі".

Нагадаємо, що у зв'язку з переобранням Володимира Путіна на новий президентський термін у Росії відбувається затвердження нового складу уряду. З-поміж іншого, Путін вже підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем Радбезу РФ, а новим міністром оборони замість нього запропонував призначити першого заступника глави уряду Андрія Бєлоусова.