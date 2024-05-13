Лондон: Бєлоусов - чергова маріонетка Путіна

Міністр оборони Великобританії Шаппс прокоментував заміну Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова, вбачаючи в цьому потребу Москви в продовженні війни проти України.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс прокоментував заміну на посаді глави міноборони Росії Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова. Публікацію з відповідною заявою він розмістив у своєму акаунті в соцмережі X у неділю, 12 травня. На думку британського урядовця, новий міністр оборони РФ буде лише черговою "маріонеткою" Володимира Путіна. "Під керівництвом Сергія Шойгу було втрачено понад 355 тисяч його ж солдатів", - зазначив Шаппс.

"Росії потрібен міністр оборони, який змінив би цей згубний спадок і поклав би край вторгненню - але все, що вони матимуть, це чергову маріонетку Путіна", - додав британський міністр.

Президент Литви Науседа: Усе робиться для продовження війни

Президент Литви Гітанас Науседа в ніч на понеділок, 13 травня, також висловився про призначення Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ замість Сергія Шойгу. Він припустив, що рішення змінити Сергія Шойгу було ухвалено для аудиторії всередині Росії.

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"Усе це робиться для внутрішнього ринку, усе це робиться для продовження цієї війни. Давайте не будемо плекати ілюзій, що Володимир Путін готовий до якихось мирних переговорів", - заявив Науседа, слова якого наводить інформагенція dpa.

Нагадаємо, 12 травня Путін підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем Радбезу РФ, а новим міністром оборони запропонував призначити першого заступника глави уряду Андрія Бєлоусова.