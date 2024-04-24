Заступника Шойгу затримали за підозрою у держзраді - джерела

У РФ затримання заступника міністра оборони Тимура Іванова пояснюють хабарництвом. Однак справжня причина - держзрада, пишуть ЗМІ з посиланням на джерела.

Справжня причина затримання заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада, а не отримання хабара. Про це пише російський розслідувальний проєкт "Важные истории" , зареєстрований у Латвії, з посиланням на близькі до ФСБ джерела.

Як зазначили співрозмовники журналістів, Кремль поки не хоче говорити про державну зраду заступника Сергія Шойгу публічно через "великий скандал". "За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це там (у Кремлі) давно всі знали. (Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду", - повідомили проєкту джерела. Зазначається, що правоохоронні органи Росії мають компрометуючі матеріали на Іванова вже багато років.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков вже відреагував на повідомлення проєкту "Важные истории", назвавши його "спекуляціями".

ГУР: Іванова затримали через витік інформації

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони України також повідомило, що затримання Іванова сталося не через хабарництво. "Всі знали, що він - ключовий корупціонер у структурі міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням", - наголосили співрозмовники "УП".

Зазначається, що слідчі органи РФ розпочали проти Іванова слідство за звинуваченням у корупції невдовзі після отримання українськими розвідниками у березні 2024 року доступу до службової документації заступника Шойгу.

"Медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту", - пише "УП".

Нагадаємо, Іванова затримали 23 квітня, а вже наступного дня Басманний суд Москви відправив його до СІЗО. Російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Іванова підозрюють в отриманні хабара на суму щонайменше 1 мільйон рублів (близько 10,7 тисяч доларів США), за що його можуть засудити до 15 років ув'язнення.

48-річний Іванов є одним із 12 заступників міністра оборони Росії. Він обійняв свою посаду у 2016 році. Іванов в міноборони РФ відповідав за управління майном, житлово-комунальне та медичне забезпечення військових, а також будівництво та реконструкцію об'єктів. Він, у тому числі, відповідав за будівництво головного храму збройних сил РФ, космодрому "Східний", а після початку повномасштабного вторгнення в Україну - за відбудову зруйнованого і окупованого росіянами Маріуполя.

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