У Москві заарештували заступника Шойгу Тимура Іванова

Іванов в міноборони РФ відповідав за управління майном, житлово-комунальне та медичне забезпечення військових, а також будівництво та реконструкцію об'єктів. Йому загрожує 15 років ув'язнення.

Басманний суд Москви у середу, 24 квітня, заарештував заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого у вівторок затримали за підозрою в отриманні хабара.

Російські ЗМІ напередодні процитували прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, за словами якого, про затримання Іванова оперативно проінформували президента Росії Володимира Путіна. Також він зазначив, що міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь проінформували про затримання його заступника.

Російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Іванова підозрюють в отриманні хабара на суму щонайменше 1 мільйон рублів (близько 10,7 тисяч доларів США), за що його можуть засудити до 15 років ув'язнення.

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Іванов відповідав за "відновлення" Маріуполя

48-річний Іванов є одним із 12 заступників міністра оборони Росії. Він обійняв свою посаду у 2016 році.

Іванов в міноборони РФ відповідав за управління майном, житлово-комунальне та медичне забезпечення військових, а також будівництво та реконструкцію об'єктів. Він, у тому числі, відповідав за будівництво головного храму збройних сил РФ, космодрому "Східний", а після початку повномасштабного вторгнення в Україну - за відбудову зруйнованого і окупованого росіянами Маріуполя.

Команда покійного російського опозиціонера Олексія Навального у 2022 році знайшла у Іванова нерухомість у Москві, Підмосков'ї та Тверській області на загальну суму більше мільярда рублів. Також, за даними розслідувачів, ймовірна дружина Іванова, колишня радниця глави міноборони РФ Марія Китаєва, після російського вторгнення в Україну подорожувала Європою та веде розкішне життя.

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