Орбан і Сі Цзіньпін домовились про стратегічне партнерство

Віктор Орбан і Сі Цзіньпін підписали близько 20 нових угод, зокрема про стратегічне партнерство. Прем'єр Угорщини також заявив, що підтримує мирний план Китаю щодо України.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели 9 травня переговори в Будапешті.

Вони підписали 19 нових угод, спрямованих на поглиблення економічної та культурної співпраці, зокрема й угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство", але як пише dpa, її контури залишилися досить туманними.

Сі привітав "відкритість Орбана на схід"

Орбан зазначив, що обидві країни хочуть в майбутньому співпрацювати в атомній промисловості. Як передає Associated Press, жодних оголошень про нові великі інвестиції Китаю в Угорщину не звучало.

Наразі Китай будує 350-кілометрову залізничну гілку між Будапештом і Белградом, а в самій Угорщині будує великі заводи з виробництва електромобілів і акумуляторів.

Орбан пообіцяв, що Угорщина й надалі вітатиме китайські інвестиції, а Сі зазначив, що китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" "дуже добре узгоджується зі стратегією відкритості Угорщини на схід".

Сі також сказав, що підтримує Угорщину, щоб та відігравала більшу роль в Європейському Союзі у просуванні відносин з Китаєм.

Орбан похвалив Сі за китайський "мирний план"

Крім того, на зустрічі з Сі Орбан назвав Китай "одним зі стовпів нового світового порядку" та підтримав так званий китайський "мирний план" для розв'язання війни в Україні.

Він заявив, що "Європа сьогодні - на боці війни" і лише Угорщина "закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів, і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру". "Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", - цитує Орбана провладний угорський портал Origo.

Як повідомлялося, анонсуючи поїздку Сі до Європи, міністерство закордонних справ Китаю казало, що вона "дасть новий імпульс мирному розвитку світу".

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