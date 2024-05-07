Сі Цзіньпін в Європі: складний діалог

Голова Єврокомісії, лідер Китаю і президент Франції обмінялися в Парижі своїми поглядами - цей діалог був гармонійним ззовні, але напруженим всередині. Ознак зближення сторін не простежується.

"У позиції Сі Цзіньпіна щодо міжнародних питань не відбудеться жодних змін", - спрогнозував у коментарі DW Еммануель Лінко, експерт з Китаю в Міжнародному інституті стратегічних відносин у Парижі.

Такий прогноз він зробив ще перед тим, як Сі Цзіньпін ступив на французьку землю, і виявився правим. Принаймні публічно Сі Цзіньпін, голова Комуністичної партії і Китаю, не подав жодних ознак того, що він реагує на занепокоєння і закиди своїх європейських партнерів по діалогу.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент Франції Еммануель Макрон, наприклад, під час зустрічі з Сі в Єлисейському палаці підкреслили, що Китай повинен запропонувати справедливі конкурентні умови для європейських компаній. Згідно з їхньою позицією, китайські виробники електромобілів не повинні отримувати значні державні субсидії, щоб потім продавати свою продукцію на європейському ринку.

Макрон та Сі з першими леді в Домі Інвалідів в Парижі Фото: Yoan Valat/AP/picture alliance

Європейська Комісія проводить розслідування щодо ймовірного надання Пекіном субсидій виробникам автомобілів. Якщо його результати, які, ймовірно, будуть опубліковані в липні, це підтвердять, ЄС може запровадити штрафні тарифи або збори на автомобілі з Китаю.

Китайський гість лише оголосив через своє офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" в Парижі, що "структурного перевиробництва", про яке заявляє Європейська Комісія, немає, і що таким чином жодна субсидована продукція не ввозиться до Європи з метою використання надлишкових потужностей в Китаї.

Профіцит балансу торгівлі Китаю з ЄС зростає

Сі Цзіньпін може залишатися відносно спокійним, оскільки електромобілі з Китаю наразі досі займають досить невелику частку в загальному обсязі торгівлі між КНР і ЄС - двома найбільшими світовими торговельними партнерами. Минулого року країни ЄС імпортували з Китаю товарів на суму 514 мільярдів євро. Водночас експортував ЄС до КНР товарів на суму 223 мільярди євро. Таким чином, Китай досяг колосального позитивного сальдо у двосторонній торгівлі з блоком - майже 300 мільярдів євро.

Економічні зв'язки між Китаєм і ЄС є тісними: за останні десять років обсяг китайського експорту до ЄС подвоївся. І так має залишатися і надалі, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

На підтвердження цього китайська делегація підписала контракти на постачання європейських літаків Airbus. Урсула фон дер Ляєн нагадала про офіційну лінію європейців, яка полягає в тому, щоб мінімізувати ризик бути залежними від автократичного Китаю, але водночас не відмовлятися від гарних економічних відносин з ним.

"Відносини з Китаєм є складними. Ми підходимо до них з чітким баченням, конструктивно і відповідально, тому що Китай, який діє справедливо - це добре для всіх нас", - сказала фон дер Ляєн після тристоронньої зустрічі з Сі і Макроном. Натомість президент Франції перед зустріччю заявив, що майбутнє Європи залежить від її здатності розвивати збалансовані відносини з Китаєм.

Новий експортний хіт з Китаю прибув до Бремергафена: частка Китаю на ринку електромобілів в Європі, включаючи Великобританію, вже в цьому році складе 20 відсотків Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Китай бачить себе "нейтральним" у війні в Україні

ЄС також хоче, щоб Китай відігравав конструктивну роль а агресивній війні Росії проти України. У блоці наполягають, що Китай повинен використати свій вплив на Москву, і, перш за все, утриматися від поставок товарів, які можуть бути використані російською армією для війни проти України.

Сі не відповів прямо на цю вимогу, але заявив, що Китай не створював українську кризу і не стає на чийсь бік у ній. Навпаки, Китай "невтомно" працює над тим, щоб знайти спосіб сприяти мирним переговорам, запевнив лідер країни.

Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), які відвідали Пекін лише три тижні тому, заявили, що хочуть ставитися до Китаю як до системного суперника, економічного конкурента і партнера у сфері захисту клімату. Але на китайського правителя Сі Цзіньпіна це не справило особливого враження. Він хоче мати гарні відносини з Європою, заявив він у Парижі.

Янка Ертель, експертка з питань Азії в аналітичному центрі Європейської ради з міжнародних відносин (ECRE) в Брюсселі, пояснила: "Сі тут не для того, щоб налагоджувати відносини". На думку китайського правителя, все в порядку, вважає експертка.

Сі заперечив існування надлишкових потужностей китайського виробництва і запевнив, що китайські поставки до Росії є абсолютно нормальною торгівлею. Він заявив у Парижі, що в сучасному "турбулентному світі" діалог, заснований на партнерстві між Європою і Китаєм, необхідний як ніколи.

Китай будуватиме електромобілі в Угорщині

При цьому Китай прагне використовувати різні настрої в Європі на свою користь. Не випадково Сі Цзіньпін прямує з Франції до Угорщини, де при владі перебуває дедалі більш дружньо налаштований до Росії автократ Віктор Орбан. В Угорщині Китай побудує свій перший власний завод в ЄС з виробництва електромобілів.

Угорщина задоволена такими інвестиціями, а Сі Цзіньпін має змогу елегантно обійти можливі імпортні мита на автомобілі, які ЄС може підвищити в рамках антидемпінгового розслідування. Влада Угорщини вже чітко висловилася проти запровадження каральних тарифів і прийняла китайську позицію.

Канцлер Німеччини Шольц також не обов'язково підтримає вищі тарифи на китайські автомобілі. Це пов'язано з тим, що у такому разі йому доведеться рахуватися з китайськими контрзаходами проти німецьких компаній. Адже більшість експорту електромобілів з Німеччини, а саме близько 20 відсотків, торік припала саме на китайських покупців.

Права людини, становище уйгурської меншини в Китаї та напруженість у Південно-Китайському морі, можливо, обговорювалися під час переговорів тет-а-тет між Еммануелем Макроном, Урсулою фон дер Ляєн та Сі Цзінпіном, але ці чутливі теми не коментувалися публічно.

Урсула фон дер Ляєн сказала лише наступне: "Ми провели відкриту і чесну дискусію про те, в чому ми згодні, і про те, в чому у нас є розбіжності". Простіше кажучи, це означає, що обидві сторони висловили свою думку, але не досягли прогресу.