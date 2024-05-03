З чим лідер Китаю Сі Цзіньпін їде до Європи

Візит Сі Цзіньпіна до ЄС - перший за останні п'ять років. У Франції на китайського лідера можуть спробувати натиснути, аби той вплинув на Москву в питанні війни Росії проти України. Та чи голова КНР дослухається?

Коли голова КНР Сі Цзіньпін востаннє відвідував Європейський Союз у 2019 році, світ був простішим: ще ніхто не чув про COVID-19, на Донбасі тривали бої, але до повномасштабного вторгнення Росії в Україну було далеко, а Брюссель і Пекін придивлялися до торговельної та інвестиційної угоди.

Зараз відносини між сторонами набагато прохолодніші: угода заморожена після обопільних санкцій, а ЄС, який набирає геополітичної ваги, розробив низку нових законів, щоби зменшити свою залежність від Китаю.

Президент Макрон запросив на переговори з китайським лідером і очільницю Єврокомісію Фото: Christophe Petit Tesson/AP Photo/picture alliance

Сі Цзіньпін починає свою поїздку до Європи з Франції, а відтак вирушить до Сербії та Угорщини. І хоча у Парижі через посилення позиції ЄС прийом може бути прохолоднішим, у Белграді та Будапешті, які вважають прихильними до Москви та Пекіна, китайського гостя зустрічатимуть тепліше.

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Для Франції в пріоритеті Україна, але чи дослухається Китай?

Президент Франції Еммануель Макрон прийматиме свого китайського колегу в Парижі в понеділок, 6 травня. До них доєднається і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Лідери Франції та Китаю відтак вирушать до Піренеїв, де Макрон в дитинстві часто проводив канікули. Джерело в офісі президента Франції заявило, що переговори будуть "дуже політизованими" - головною темою стануть розбіжності сторін щодо війни Росії проти України.

Франція у межах членства в ЄС з 2022 року приєдналася до санкцій проти Москви, тоді як Китай вибудовує з Росією тісніші відносини. "Китайський уряд завжди дотримувався об'єктивної, нейтральної та збалансованої позиції та не віддавав переваги жодній зі сторін", - заявив днями китайським ЗМІ посол Китаю у Франції Лу Шає.

Франція бажає, щоби Китай вплинув на Росію в питанні її агресивної війни проти України Фото: Andrii Marienko/AP/picture alliance

Джерело у французькому уряді повідомило, що Макрон "заохочуватиме Китай, як одного з головних партнерів Росії, використовувати наявні в його розпорядженні важелі, щоби змінити лінію Москви та сприяти вирішенню конфлікту".

Але голос Парижа може бути не почутий: хоча торік після візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін погодився зателефонувати президентові України, але результатів від цього було катма.

Дослідник Паризького католицького інституту та Інституту стратегічних і міжнародних відносин Еммануель Лінко сказав у розмові з DW, що Пекін вважає Францію важливою державою, враховуючи те, що це єдина країна в ЄС, яка має власну атомну зброю. Але запланований візит президента Росії до Китаю пізніше цього місяця доводить те, що позиція Пекіну залишається непорушною. "У підході Сі Цзіньпіна до великих міжнародних питань не відбудеться жодної зміни", - прогнозує він.

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Торгівля між ЄС і Китаєм: надалі як камінь спотикання

Під час перебування Сі Цзіньпіна у Франції мають бути укладені нові ділові угоди, у тому числі й заявлені контракти з французьким авіагігантом Airbus. ЄС і Китай - великі торговельні партнери, але європейський імпорт значно перевищує експорт до Китаю, і Брюссель часто звинувачує в цьому нечесний доступ китайців до ринку.

Наприклад, торік ЄС розпочав розслідування китайських субсидій на електромобілі. Пекін назвав це "неприкритим протекціонізмом".

Дослідниця з Вільного університету Брюсселя Ізабель Феньг сказала DW, що очікує того, що обсяги торгівлі між ЄС і Китаєм на тлі напруження у відносинах надалі зменшуватимуться, хоча й "дуже, дуже повільними темпами", адже переорієнтація глобальних ланцюжків постачань потребує часу, каже вона.

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Сербія: можливість відчути себе жертвою

Після Франції Сі Цзіньпін прибуде до Сербії і момент його появи в Белграді має ключове символічне значення, адже його прибуття збігається з 25-ю річницею бомбардування США посольства Китаю в Белграді. Це сталося під час повітряної атаки НАТО, спрямованої на припинення сербами кампанії етнічних чисток проти косовських албанців у тодішній Югославії.

Вашингтон вибачився за інцидент, назвавши його нещасним випадком, і виплатив рідним компенсації за загиблих громадян Китаю. Але багато хто в Китаї досі вважає, що цей удар по посольству був цілеспрямованим.

"Для Китаю це такий історичний момент, коли "великий і поганий Захід" напряму завдав Китаю удару. Це створило підвалини для появи наративу про необхідність реконструкції глобального світопорядку", - сказав DW белградський дослідник з фонду BFPE for a Responsible Society Стефан Владисавлєв. "Це спільний момент відчуття себе жертвою", - додає він.

Сербія та інші країни Західних Балкан, які є офіційними кандидатами на членство в ЄС, перебувають на геополітичному роздоріжжі, за вплив на них змагаються різні гравці.

Хоча саме ЄС є головним економічним партнером Сербії, за даними Balkan Investigative Reporting Network, з 2009 по 2021 рік у країну надійшло близько 10,3 мільярда євро китайських інвестицій. "Був певний позитивний економічний вплив китайської присутності в Сербії, але про що ми повинні говорити, хоч про це наразі й не говорять, так це негативні чи руйнівні аспекти присутності китайського капіталу. Йдеться переважно про вплив на довкілля", - сказав Владисавлєв.

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Угорщина: авторитарна дружба?

Сі Цзіньпін завершить свою європейську поїздку Угорщиною - країною ЄС, яка найчастіше веде суперечки з Брюсселем. Міністерство закордонних справ Китаю стверджує, що за останні роки обидві держави "поглибили взаємну довіру в політиці". Але дослідниця Ізабель Феньг описує цю тенденцію інакше: "Угорщина - це троянський кінь Китаю в ЄС", - сказала вона у коментарі DW.

Угорський прем'єр Орбан (ліворуч) часто критикує ЄС за підхід до Китаю та РФ Фото: Kenzaburo Fukuhara/Kyodo/AP/picture alliance

Раніше Будапешт блокував заяви ЄС щодо Гонконгу, заважав допомозі ЄС Україні та санкціям проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто днями заявив китайській газеті The Global Times, що розслідування ЄС щодо китайських субсидій на електромобілі було "небезпечним і шкідливим", і що його країна готова працювати заради покращення відносин між ЄС і Китаєм.

Феньг каже, що роз'єднаність у ЄС корисна для Пекіна. "Стратегія Китаю щодо ЄС протягом 20 років завжди полягала в принципі "розділяй і володарюй", - пояснила вона.

А для Еммануеля Лінко такі реверанси Сі Цзіньпіна у бік Угорщини та зневажливе ставлення до столиці ЄС є сигналом: "Він хоче працювати з Європою, яка розчарована Брюсселем, - з Європою, яка грає колодою московських карт".