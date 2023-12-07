ЄС закликав Китай до участі у діалозі про "формулу миру"

Те, як Китай позиціонує себе в конфлікті між РФ і Україною, безпосередньо впливає на його відносини з ЄС, заявила очільниця Єврокомісії. На саміті з КНР лідери ЄС закликали Пекін активніше сприяти врегулюванню.

Лідери Європейського Союзу на переговорах із китайським керівництвом у Пекіні в четвер, 7 грудня, окреслили три принципово важливих пункти щодо війни Росії проти України. Перший - це важливість участі Китаю в наступних міжнародних зустрічах, присвячених "формулі миру" Володимира Зеленського, другий - відсутність експорту з Китаю в Росію товарів військового призначення. Третій аспект - це сприяння Китаю в запобіганні обходу Росією штрафних заходів. Про це повідомили на прескоференції після закінчення саміту очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голова Євроради Шарль Мішель.

"Від самого початку війни ми чітко заявили, що те, як Китай позиціонуватиме себе щодо до російської агресії в Україні, визначатиме і наші відносини ЄС - Китай, - заявила Фон дер Ляєн. - Для нас вкрай важливо ясно позначити, що ми розглядаємо російську агресію проти України як екзистенційну загрозу і приділяємо дуже пильну увагу тому, як позиціонує себе Китай".

Відповідальність Китаю як члена Радбезу ООН

На КНР лежить особлива відповідальність, оскільки країна є постійним членом Ради Безпеки ООН, наголосив Мішель. "Нам хотілося б, щоб Китай був наполегливішим, - сказав він журналістам. - Нам хотілося б, щоб Китай чітко дав зрозуміти, що підтримує Статут ООН і засуджує цю війну, розв'язану Росією проти України".

Відповідаючи на запитання про серйозність намірів Китаю не допускати обходу Росією міжнародних санкцій, очільниця Єврокомісії відповіла, що цей діалог ведеться постійно і вже приніс результати. Для цього Євросоюз говорить із Пекіном безпосередньо, пред'являє докази обходу санкцій компаніями на території Китаю і просить його діяти. "Після пред'явлення доказів вони діють", - сказала Фон дер Ляєн, пояснивши, що це в інтересах самих країн, у яких можуть перебувати компанії, що порушують санкційний режим. Шарль Мішель додав, що у Брюсселя є список підприємств, підозрюваних в обході санкцій, і що сторони згодні, що "важливо робити більше" в цьому напрямку.

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У Пекіні висловили скепсис щодо впливу на РФ

Лідери Євросоюзу також закликали Пекін використати весь свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну і якомога швидше взяти участь у діалозі про "формулу миру".

Пресконференції ЄС і Китаю після саміту проводилися окремо. Як пояснили в Брюсселі, так було і на попередніх подібних заходах. Як повідомляє агентство AFP, на брифінгу китайської сторони генеральний директор європейського департаменту МЗС КНР Ван Лутун припустив, що Пекіну не вдасться переконати Москву. За його словами, Росія - "дуже незалежна суверенна держава". "Президент Путін ухвалює рішення, виходячи з власних національних інтересів і безпеки", - цитує Лутуна AFP.

У жовтні президент РФ Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Китай, де Сі Цзіньпін привітав їхню "глибоку дружбу".

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