Проти військової машини Путіна: Лондон оголосив нові санкції

Санкційні обмеження Великобританії стосуються бізнесів у Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати війну Росії проти України.

Уряд Великобританії у середу, 6 грудня, запровадив нові санкції щодо 46 фізичних та юридичних осіб, що причетні до забезпечення та фінансування армії і військової промисловості Росії.

"Санкції спрямовані щодо осіб та груп, які забезпечують та фінансують військову машину Путіна, і стосуються компаній в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну", - ідеться в оприлюдненій заяві британського уряду.

У санкційному списку Лондона, зокрема, опинились білоруське конструкторське бюро "Дисплей", що пов'язане з виробництвом військових технологій для білоруського режиму і підтримкою війни РФ проти України, і сербська компанія Avio Chem, що відправляла партії авіаційних деталей російським підприємствам. У списку також опинились компанія MVIZION з Узбекистану, яка була посередником в імпорті деталей в РФ, та турецька компанія Smart Trading Limited, що брала участь у постачанні підсанкційної західної електроніки в Росію.

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Лондон також запровадив санкції щодо чотирьох компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, які "сприяють безперешкодній торгівлі російською нафтою". Також включені до санкційного списку 31 фізична та юридична особи з Росії, які пов'язані з розробкою та виробництвом безпілотників і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

Санкційний список Лондона також розширився кількома китайськими компаніями, що постачають підсанкційні товари, важливі для військових зусиль Росії. Посольство Китаю в Лондоні відразу відреагувало запереченням щодо нібито причетності китайських фірм до ланцюгів поставок в Росію і звинуватило Великобританію у "зловживанні односторонніми санкціями", пише Reuters.

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Лондон попереджає про посередників поставок підсанкційних товарів Росії

Тим часом, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) повідомило, що випустило попередження банкам та іншим фінансовим установам про те, що Росія намагається отримати підсанкційні товари через країни-посередники.

"Санкції, запроваджені щодо Росії внаслідок її вторгнення в Україну, суттєво вплинули на її здатність купувати продукцію, у тому числі військового призначення, на міжнародних ринках, - заявили в NCA. - Однак, намагаючись обійти ці заходи контролю, Росія використовує складні ланцюги поставок і альтернативні маршрути постачання для придбання санкційних товарів".

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Як нагадує Reuters, з початку повномасштабної війни Росії проти України Великобританія запровадила санкції щодо понад 1 600 фізичних та близько 250 юридичних осіб.